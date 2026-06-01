Что происходит с топливом в России?

Новый порядок отпуска топлива будет действовать "до дальнейших распоряжений", о чем пишет The Moscow Times.

В Новой Москве на автозаправочных станциях начали появляться объявления:

об ограничении продажи бензина до 60 литров в одни руки;

а дизельного топлива – до 100 литров.

В тексте напомнили, что в оккупированном Россией Севастополе власти сначала ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки. Также ввели талоны на дизельное топливо, а впоследствии заявили о "временном" отсутствии бензина АИ-92 и АИ-95.

В Крыму также начали отпускать не более 20 литров АИ-95 в одни руки.

Обратите внимание! Лимиты на продажу топлива установили и в других оккупированных регионах Украины – в Запорожской и Донецкой областях.

Согласно подсчетам Bloomberg, в мае Украина установила рекорд, атаковав российские НПЗ 16 раз в течение месяца. Также более 10 ударов было нанесено по нефтепроводам, нефтебазам и портам.

По данным Reuters, ко второй половине мая в России остановились нефтеперерабатывающие заводы суммарной мощностью 238 тысяч тонн в сутки. Это около четверти от общероссийских мощностей.

Но в центральной части страны нефтепереработка практически остановилась после ударов по крупным заводам в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. Вместе они производили:

более 30% всего автомобильного бензина в стране;

около 25% дизельного топлива.

Обратите внимание! Кроме того, в России возникли трудности с сухопутной доставкой топлива в Крым.

Что еще известно о ситуации с бензином в России?

В России якобы хотят стабилизировать ситуацию с топливом. Поэтому сейчас ввели запрет на экспорт авиационного керосина. Он будет действовать до 30 ноября текущего года.

Топливный дефицит сохраняется и в оккупированном Крыму. Сообщается, что автозаправочные станции пустеют, а водители вынуждены долго ждать своей очереди. Более того, с 31 мая реализацию бензина марки АИ-95 на некоторых АЗС вообще ограничили.

В частности некоторые россияне жаловались, что на ближайшие 5 районов работает только одна заправка. Но для этого следует стоять примерно 2 часа в очереди, а на некоторых АЗС бензин не продают даже по талонам.

Ранее стало известно, что продажа бензина марки АИ-95 на АЗС ATAN и ТЭС будет осуществляться в Крыму только по талонам. Марки АИ-92 с 31 мая можно приобрести не более, чем 20 литров на одно транспортное средство. Кроме того, заправка в канистры запрещена.