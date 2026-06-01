Що відбувається з пальним у Росії?

Новий порядок відпуску пального діятиме "до подальших розпоряджень", про що пише The Moscow Times.

У Новій Москві на автозаправних станціях почали з’являтися оголошення:

про обмеження продажу бензину до 60 літрів в одні руки;

а дизельного пального – до 100 літрів.

У тексті нагадали, що в окупованому Росією Севастополі влада спочатку обмежила продаж бензину до 20 літрів в одні руки. Також запровадили талони на дизельне пальне, а згодом заявили про "тимчасову" відсутність бензину АІ-92 та АІ-95.

У Криму також почали відпускати не більше 20 літрів АІ-95 в одні руки.

Зверніть увагу! Ліміти на продаж пального встановили й в інших окупованих регіонах України – у Запорізькій та Донецькій областях.

Згідно з підрахунками Bloomberg, у травні Україна встановила рекорд, атакувавши російські НПЗ 16 разів протягом місяця. Також понад 10 ударів було завдано по нафтопроводах, нафтобазах та портах.

За даними Reuters, до другої половини травня в Росії зупинилися нафтопереробні заводи сумарною потужністю 238 тисяч тонн на добу. Це близько чверті від загальноросійських потужностей.

Але у центральній частині країни нафтопереробка практично зупинилася після ударів по великих заводах у Киришах, Москві, Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі. Разом вони виробляли:

понад 30% усього автомобільного бензину в країні;

близько 25% дизельного пального.

Зауважте! Крім того, у Росії виникли труднощі із сухопутною доставкою пального до Криму.

Що ще відомо про ситуацію з бензином у Росії?

У Росії нібито хочуть стабілізувати ситуацію з пальним. Тому наразі запровадили заборону на експорт авіаційного гасу. Вона буде чинна до 30 листопада поточного року.

Паливний дефіцит зберігається й в окупованому Криму. Повідомляється, що автозаправні станції порожніють, а водії змушені довго чекати своєї черги. Ба більше, з 31 травня реалізацію бензину марки АІ-95 на деяких АЗС взагалі обмежили.

Зокрема деякі росіяни скаржилися, що на найближчі 5 районів працює лише одна заправка. Але для цього слід стояти приблизно 2 години в черзі, а на деяких АЗС бензин не продають навіть за талонами.

Раніше стало відомо, що продаж бензину марки АІ-95 на АЗС ATAN і ТЕС здійснюватиметься у Криму лише за талонами. Марки АІ-92 з 31 травня можна придбати не більше, ніж 20 літрів на один транспортний засіб. Крім того, заправка в каністри заборонена.