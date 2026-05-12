Какие проблемы с топливом в России?

Во время торгов на российской бирже 8 мая продавцы смогли реализовать на 5,9% меньше бензина, чем днем ранее – 32,64 тысячи тонн, пишет The Moscow Times.

Особенно проблемы ощущаются с бензином марки АИ-92 – его продажи сократились на 8,95% по сравнению с предыдущим днем – до 20,34 тысячи тонн.

В то же время объемы реализации марки АИ-95, наоборот, незначительно выросли - на 1,5% – до 12,24 тысячи тонн

При этом, по данным Национального биржевого ценового агентства, продавцы так не смогли удовлетворить спрос потребителей ни в одном из этих двух видов топлива. Объема АИ-92 не хватило 23,46 тысячи тонн, и еще больше марки АИ-95 – 26,34 тысячи тонн.

Источники в топливной отрасли России говорят, что в преддверии летнего сезона высокого потребления на рынке уже отодвигается дефицит бензина АИ-95. А летом потребители выбирают обычно именно эту марку топлива для поездок в отпуск, поэтому спрос, вероятно, возрастет еще больше.

Купить АИ-95 на бирже становится крайне сложно. Спрос в разы – возможно, более чем в десять раз – превышает предложение,

– рассказывают участники рынка.

Заметьте! Несмотря на дефицит топлива, котировки бензина на бирже остается пока относительно стабильным, поскольку действует механизм ограничения цен. Однако вне ее бензин уже продают с премией около 10% к биржевой цене, но, несмотря на наценку, предложение очень ограничено.

Почему растет дефицит бензина в России?

Как признаются представители отрасли, дефицит бензина в России растет из-за затяжных ремонтов крупных нефтеперерабатывающих заводов, которые приходится делать внепланово. Они могут длиться месяц, а тот больше.

В итоге производство нефтепродуктов сокращается. А сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на две – четыре недели.

Нефтяные компании отпускают меньше горючего и прежде всего направляют ресурсы на собственные структуры по сбыту. Поэтому продавцы не могут сделать долгосрочные запасы бензина, что еще больше повышает риски дефицита летом.

А внеплановые ремонты НПЗ, в свою очередь, связаны с успешными дроновыми атаками Украины. В течение последних месяцев Вооруженные силы нарастили удары по нефтяным заводам России. В апреле и в начале мая в результате атак временно вышли из строя шесть заводов:

"Нижегороднефтеоргсинтез";

Туапсинский;

Новокуйбышевский;

Сызранский НПЗ;

"Пермнефтеоргсинтез";

и завод "Кинеф".

После таких мощных атак, по данным Bloomberg, объемы переработки нефти в России обвалились до минимального уровня с 2009 года – 4,69 миллиона баррелей в сутки.

Как рассказал в эфире для 24 Канала ректор Международного института бизнеса Александр Савченко, из-за атак Украины на НПЗ Россия могла потерять до 30% прибыли.

Если бы не наши удары, то рост российского ВВП месячно был бы не 10, а 13 миллиардов. Поступления в бюджет были бы не 2,5 – 3 миллиарда долларов, а на 30% больше,

– подсчитал Савченко.

Вместе с тем он указал на то, что Москва получает сверхприбыли от продажи нефти из-за войны в Иране, которую начали США. А это, по мнению эксперта, фактически это может нивелировать последствия украинских атак на нефтепереработку.

Заметьте! О проблемах в России с топливом свидетельствует еще и тот факт, что ранее правительство запретило экспорт бензина до 31 июля 2026 года. Конечно, Кремль не назвал истинную причину, а объяснил решение высоким сезонным спросом и ростом мировых цен на нефть.

Что известно о последних атаках на НПЗ России?

8 мая Украина нанесла удар по стратегически важному объекту российской нефтеперерабатывающей отрасли – Ярославскому НПЗ. Это один из ключевых заводов России, который способен перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти ежегодно. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, что имеет важное значение для обеспечения логистики российской армии.

Той же ночью дроны в третий раз за девять дней атаковали Пермь. По информации СБУ, под удар снова попали нефтеперерабатывающий завод "Пермнафтооргсинтез" и нефтеперекачивающая станция "Пермь".

Еще ранее, 5 мая, украинские беспилотники атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области. По данным Reuters, после удара предприятие фактически остановило работу – были повреждены три из четырех установок первичной переработки нефти. Этот НПЗ является одним из крупнейших в стране и играет важную роль в поставках топлива, в частности для нужд российской армии.