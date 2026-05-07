Об этом пишет Exilenova+.
Что снова горит в Перми?
В российской Перми 7 мая снова было громко. Россияне поделились видео, на которых слышно звук сирены и видно пожар на одном из стратегических объектов в черте города.
Дым от пожара в Перми
Предварительно, предполагает телеграм-канал, беспилотники снова атаковали ЛПДВ "Пермь". Это важный узел системы магистральных нефтепроводов.
Впоследствии стало известно о новом ударе, в результате которого вспыхнул пожар на территории местного НПЗ. Напомним, что там расположен "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
Британский полковник в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон рассказал, что благодаря ударам Украины россияне столкнулись с нехваткой бензина. Они возмущаются стоимостью топлива, когда все же удается его достать. Более того, по его словам, некоторые российские командиры сейчас недовольны действиями Владимира Путина и начинают выступать против него.
Недавние удары по НПЗ России
Украина 5 мая успешно ударила по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате атаки повреждены три из четырех дистилляционных установок на втором по величине НПЗ в Ленинградской области.
Дроны СБУ 30 апреля уже выводили из строя установку АВТ-4 – ключевой узел первичной переработки нефти на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Тогда горела также ЛПДВ "Пермь", через которую поставляли нефть на завод.