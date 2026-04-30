Об этом 30 апреля сообщила СБУ.

Что известно о новой атаке на НПЗ?

В СБУ проинформировали, что беспилотники центра спецопераций "Альфа" второй день подряд успешно бьют по нефтяной инфраструктуре возле Перми в России.

НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Его мощность составляет 13 миллионов тонн в год. Объект обеспечивает топливом гражданский и военный секторы.

На этот раз на нефтеперерабатывающем заводе, предварительно, была атакована установка АВТ-4. Отмечается, что это ключевой узел первичной переработки нефти.

В результате удара загорелись вакуумная и атмосферная ректификационные колонны. Их поражение фактически выводит установку из строя, – уточнили бойцы.

Кроме того, от повторного удара горит линейная производственно-диспетчерская станция "Пермь". Она обеспечивает поставки нефти в НПЗ.

В СБУ отметили, что у врага больше нет "безопасного тыла", ведь удаленность объектов – не гарантирует защиту.