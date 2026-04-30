Про це 30 квітня повідомила СБУ.

Що відомо про нову атаку на НПЗ?

У СБУ проінформували, що безпілотники центру спецоперацій "Альфа" другий день поспіль успішно гатять по нафтовій інфраструктурі біля Пермі в Росії.

Цього разу на нафтопереробному заводі, попередньо, було атаковано установку АВТ-4. Зазначається, що це ключовий вузол первинної переробки нафти.

Внаслідок удару загорілися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони. Їх ураження фактично виводить установку з ладу,

– уточнили бійці.

Крім того, від повторного удару палає лінійна виробничо-диспетчерська станція "Пермь". Вона забезпечує постачання нафти до НПЗ.