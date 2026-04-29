Співзасновник аналітичного центру Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн розповів 24 Каналу, що Україні вдається все частіше проривати російську ППО та влучно бити по тамтешніх НПЗ та іншій важливій інфраструктурі. Ці атаки створюють ворогу проблеми.

Як Україні вдається успішно бити по Росії?

За словами аналітика, тут важливо виділити 2 моменти. Україна посилила свої атаки після того, як ціни на нафту зросли через операцію США та Ізраїлю в Ірані. Очевидно, що Росія зараз отримує більше грошей, які може використати на війну. Тому Україна увімкнулася на повну.

Теперішнє підвищення цін на нафту змусило Україну діяти креативніше та рішучіше в атаках на російську енергетичну інфраструктуру,

– зазначив Фройденштайн.

Крім того, Україна створює все більше різного далекобійного озброєння: від дронів різного типу – до крилатих ракет. Також ВПК все менше залежить від імпорту з інших країн, що допомагає пришвидшувати виробництво.

Російська енергетична інфраструктура зазнає зараз величезних втрат. Але варто розуміти, що поки Україна не має можливості повністю її знищити. Однак те саме стосується й Росії.

Частина російської інфраструктурної мережі поки поза зоною досяжності української зброї. Але на Заході Росії це вже стає серйозною проблемою,

– зауважив аналітик.

