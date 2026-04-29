Співзасновник аналітичного центру Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн розповів 24 Каналу, що Україні вдається все частіше проривати російську ППО та влучно бити по тамтешніх НПЗ та іншій важливій інфраструктурі. Ці атаки створюють ворогу проблеми.
Читайте також Прямо під час дозаправки: СБС розтрощили гвинтокрили Мі-28 та Мі-17 у Росії
Як Україні вдається успішно бити по Росії?
За словами аналітика, тут важливо виділити 2 моменти. Україна посилила свої атаки після того, як ціни на нафту зросли через операцію США та Ізраїлю в Ірані. Очевидно, що Росія зараз отримує більше грошей, які може використати на війну. Тому Україна увімкнулася на повну.
Теперішнє підвищення цін на нафту змусило Україну діяти креативніше та рішучіше в атаках на російську енергетичну інфраструктуру,
– зазначив Фройденштайн.
Крім того, Україна створює все більше різного далекобійного озброєння: від дронів різного типу – до крилатих ракет. Також ВПК все менше залежить від імпорту з інших країн, що допомагає пришвидшувати виробництво.
Російська енергетична інфраструктура зазнає зараз величезних втрат. Але варто розуміти, що поки Україна не має можливості повністю її знищити. Однак те саме стосується й Росії.
Частина російської інфраструктурної мережі поки поза зоною досяжності української зброї. Але на Заході Росії це вже стає серйозною проблемою,
– зауважив аналітик.
Вибухи в Росії: останні новини
- Служба безпеки України вдарила дронами по стратегічно важливій нафтоперекачувальній станції у Пермі. Вона розташована аж за 1500 кілометрів українського кордону. Відомо, що там горіли резервувати з нафтою.
- Місцеві жителі публікують фото та відео, де видно густий чорний дим та пожежу поблизу об'єкта. Також вони скаржаться на те, що там випав "нафтовий дощ". Раніше схоже спостерігали в Туапсе, де неодноразово під атаку потрапляв місцевий НПЗ.
- Українські захисники також уразили в Чорному морі підсанкційний танкер під прапором Камеруну. Під час ураження судно дрейфувало на воді без вантажу.