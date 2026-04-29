Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Дивіться також Услід за Туапсе: у Пермі випав "нафтовий дощ" через пожежу на об'єкті з нафтою

Які деталі ураження Мі-28 та Мі-17?

Операція зі знищення ворожих гвинтокрилів відбулась 29 квітня у Воронезькій області Росії.

Екіпажі 429 окремої бригади "Ахіллес" та 43 окремої артилерійської бригади спільно із ЦСО "А" уразили Мі-28 та Мі-17, коли ті здійснювали оперативну заправку паливом та міжполітний технічний огляд.

Довідка! Мі-17 є середнім транспортним гелікоптером, який російські війська застосовують для перевезення військових, висадки десанту та евакуації поранених. Окрім того, ворог використовує його для ударних операцій із підвісними боєприпасами. Мі-17 оцінюється у щонайменше 15 мільйонів доларів США.



Тоді як Мі-28 – броньований гелікоптер, здатний атакувати броньовану техніку та живу силу. Броньована кабіна екіпажу забезпечує захист під час роботи в умовах сильного вогневого впливу противника. Орієнтовна вартість – 18 мільйонів доларів США.

Варто зауважити, що польовий злітно-посадковий майданчик розташований на глибині понад 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Обійшовши лопаті головного гвинта, дрон влучив у задню частину моторного відділення гвинтокрила.

Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів БпЛА. У результаті влучань обидві цілі уражено,

– додали у СБС.

За попередньою інформацією "Мадяра", під час атаки міг загинути щонайменше один російський технічний працівник, який перебував біля техніки в момент ураження.

Бійці СБС відпрацювали по Мі-28 та Мі-17 у Росії: дивіться відео

Важливо! Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" у коментарі BBC повідомив, що українські сили продовжуватимуть атакувати критично важливі цілі Росії в глибині країни-агресорки. Дрони СБС готуються у прихованих місцях, тож російська армія не встигає виявляти їх та протидіяти атакам.

Яких втрат нещодавно зазнала Росія?

Лише за останню до добу на фронті було ліквідовано 1 180 російських окупантів. Також Сили оборони нищили і техніку противника. За добу мінус 2 танки, 3 броньовані бойові машини, 54 артилерійські системи та 2 системи ППО.

Окрім того, Сили оборони атакували нафтоперекачувальну станцію біля Пермі. Внаслідок ураження на об'єкті спалахнула пожежа, місцеві фіксують так званий "нафтовий дощ".