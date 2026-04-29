Попередньо, під ударом міг опинитися нафтопереробний завод. Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо про атаку?

У місті Орськ Оренбурзької області Росії зранку 29 квітня зафіксували атаку безпілотників. За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, у різних районах було чути вибухи, а в небі працювала протиповітряна оборона.

Очевидці також повідомляють про задимлення, яке видно в одному з районів міста. За попередніми даними, під удар міг потрапити Орський нафтопереробний завод. Деякі місцеві жителі стверджують, що щонайменше два безпілотники впали в районі об’єкта. Водночас інформація про пожежу чи серйозні пошкодження поки не підтверджена.

На тлі подій у місті запровадили тимчасові обмеження в аеропорті. За інформацією російських авіаційних служб, він тимчасово не приймає і не відправляє рейси. План "ковьор" оголосили також на летовищах у Пермі та Єкатеринбурзі.

Орськ розташований більш ніж за 1400 кілометрів від кордону з Україною. Таким чином, у разі підтвердження атаки, це свідчить про можливість ураження об’єктів далеко в тилу Росії.

Що відомо про НПЗ в Орську?

Орський нафтопереробний завод є одним із ключових промислових об’єктів у південній частині Уралу та найбільшим нафтопереробним підприємством Оренбурзької області. Його історія починається ще з 1930-х років, і за цей час завод перетворився на важливий елемент паливно-енергетичного комплексу Росії.

Фактично він є єдиним великим НПЗ у регіоні, що забезпечує паливом як місцеву економіку, так і ширші логістичні ланцюги. Підприємство здатне переробляти мільйони тонн нафти щороку та виробляє широкий спектр нафтопродуктів: від бензину і дизельного пального до авіаційного керосину, мазуту та мастил.

Саме виробництво авіаційного пального надає цьому об’єкту додаткового стратегічного значення, адже така продукція використовується не лише в цивільній авіації, а й може бути важливою для військової сфери.

Технологічно завод оснащений установками глибокої переробки нафти, що дозволяє випускати продукцію високої якості, зокрема стандартів, наближених до європейських. Завдяки цьому він залишається важливим джерелом пального для транспорту, промисловості та енергетики.

