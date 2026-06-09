Екстрені служби Росії підтверджують надзвичайну ситуацію, причини інциденту поки що не встановлені, пишуть місцеві ЗМІ.

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Що відомо про пожежу у Кизилюрті?

Екстрені служби Росії підтвердили інцидент і оголосили надзвичайну ситуацію на магістральному газопроводі. На місце події виїхали пожежники та аварійні бригади для локалізації вогню та недопущення подальшого поширення полум’я.

Причини вибухів офіційно не повідомляються, триває розслідування обставин події. Масштаби пошкоджень газопроводу та газорозподільчої станції уточнюються.

Місцеві ЗМІ також пишуть про ймовірні вибухи на автозаправці неподалік, що могли посилити загоряння. Наразі інформації про постраждалих немає, евакуаційні заходи не оголошувалися.

Подібні аварії на магістральних газопроводах можуть призвести до тимчасових перебоїв газопостачання у регіоні, а також створюють серйозну загрозу для мешканців.