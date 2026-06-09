Про це сказав Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії 9 червня.

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Що сказав Зеленський про удари по Росії?

Зеленський розповів, що Росія запускає по Україні здебільшого від 650 дронів і від 35 до 100 ракет за день.

Ми відповідаємо, і, звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів, але у нас є 300 – 350 засобів, які ми застосовуємо,

– зазначив президент.

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Він додав, що Україна вийде на ту кількість, яка дозволить відповідати Росії повною мірою.

"Росія розуміє, що якщо буде 600 безпілотників і ракет, вони відчують цю війну так само, як і ми. Вони відчують це вдома", – зауважив Зеленський.