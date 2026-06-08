У мережі з'явилося відео моменту влучання, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на аеродром "Протасово"?

Атака була здійснена на аеродром "Протасово". Він розташований за пів години їзди від Рязані.

Наразі обсяг завданих збитків невідомий.

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Увага, нецензурна лексика! Атака на аеродром "Протасово": дивіться відео

Раніше повідомлялося, що на території цього аеродрому росіяни облаштували науково-виробничий центр розробки та випуску БПЛА.

У "безпілотників" прилетів,

– підтвердив голос за кадром.

Де розташований аеродром: дивіться на карті

Нагадаємо, що за даними 8 червня дрони Сил оборони атакували нафтобазу "Грушова" та ЛВДС "Красний яр". Окрім того, під ударом були ворожі пункти управління БпЛА, склади матеріально-технічних засобів та скупчення особового складу ворога.

А напередодні повідомлялося про те, що у Ленінградській області було атаковано склад з озброєнням військово-морського флоту. Втрати ворога могли сягнути близько 5 тисяч тонн артилерійських снарядів та інженерних боєприпасів.