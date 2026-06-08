Про це повідомили Генштаб ЗСУ та Сили безпілотних систем.

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Що уразили Сили оборони?

Військові підтвердили удар по перевальній нафтобазі "Грушовая", що поблизу Грушової Балки у Краснодарському краї Росії. В результаті успішної атаки на території об'єкта виникла пожежа, а масштаби збитків уточнюються.

Серію уражень об'єкта, на який припадає близько 12% всього морського експорту нафти Росії, ССО провели спільно з СБС та іншими складовими Сил безпеки та оборони,

– зазначили Сили спеціальних операцій.

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Ураження нафтобази у Новоросійську: дивіться відео СБС

Російська нафтобаза "Грушовая" зі складу перевалочного комплексу "Шесхарис" є кінцевою ланкою прийому, накопичення, зберігання та перевалки нафти і нафтопродуктів через порт Новоросійськ. Місткість резервуарного парку – близько 1,4 мільйона кубічних метрів, а на майданчик "Грушовая" припадає основне навантаження зберігання. Зокрема, вона може обробляти 500 – 600 вагонів-цистерн на добу.

Також після ударів Сил оборони горить лінійна виробничо-диспетчерська станція "Красний Яр" у Волгоградській області Росії. Точні результати атаки уточнюються.

Зазначається, що станція є вузлом у системі транспортування нафти до Волгоградського нафтопереробного заводу та експортного термінала "Шесхарис".

Крім того, у районах Кабардінки Краснодарського краю було уражено радіолокаційну станцію ворога.

Також під ударом були:

ворожі пункти управління БпЛА в районах Новобогданівки та Новоіванівки на Запоріжжі, Воскресенки на Донеччині, а також Черкаської Конопельки Курської області Росії,

майстерня підрозділу БпЛА окупантів на Запоріжжі,

склади матеріально-технічних засобів росіян на Запоріжжі та Донеччині,

скупчення особового складу ворога в окупованих районах Донецької, Запорізької та Сумської областей.

У Генштабі також уточнили, що внаслідок ударів СОУ 6 червня на російській нафтобазі "Усть-Лабинская" пошкоджено зливо-наливну автомобільну естакаду, паливні резервуари та дві цистерни із ПММ.

Нагадаємо, у Ленінградській області Росії було атаковано склад з озброєнням Військово-морського флоту. У мережі припускають, що втрати ворога можуть становити близько 5 тисяч тонн військового майна. Йдеться зокрема про різні артилерійські снаряди та інженерні боєприпаси. А площа детонації нібито сягнула 50 тисяч квадратних метрів.