Під ударом опинилися нафтобаза "Семиколодезянська" в районі населеного пункту Леніне та нафтобазі в районі Феодосії. Про це повідомили у Генштабі.

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На нафтобазі "Семиколодезянська" зафіксовано пожежу. Цей об'єкт є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова. Він використовується для накопичення запасів пального та забезпечення потреб окупаційного війська.

Феодосійська нафтобаза є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Потужності об'єкта дозволяють перевантажувати до 10 – 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Він теж задовольняє потреби російської армії.

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Окрім того, Сили оборони України вдарили по пункту управління ФСБ російської федерації в районі Волоконовки Бєлгородської області та уразили склад боєприпасів противника в районі Свободного на Донеччині.

Також завдано ударів по районах зосередження особового складу окупантів в районах Щастя на Луганщині та Благодатного Донецької області.

Нагадаємо, що через удари по російських НПЗ у Криму виникла серйозна паливна криза – бензин продають за талонами і з обмеженням до 20 літрів на людину, а вільний продаж за готівку заборонений.