За кілька років війни Україна створила багато різних ракет і дронів, щоб мати можливість відповідати на російські атаки. Про це президент розповів в інтерв'ю Sky News, пише The Telegraph.

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Чим Зеленський пригрозив Путіну?

У нас ще немає балістичних ракет, проте ми вже на шляху, ми дуже близько,

– попередив політик.

Зеленський заявив, що Путін втратив шанс домовитися про вигідне для себе завершення конфлікту, відмовившись від нового раунду мирних переговорів.

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Президент зазначив, що українські удари у відповідь по Росії щодня ставатимуть сильнішими.

Водночас, попри нові погрози на адресу Росії, український лідер наголосив, що готовий негайно "заморозити" конфлікт уздовж нинішньої лінії фронту, якщо це відкриє шлях до дипломатичних переговорів про завершення війни.

Коли Україна може вдарити по Росії балістикою?

Нагадаємо, що Україна справді розробляє балістичні ракети. Зокрема, над цим працює компанія Fire Point.

Так, випробування, зокрема, пройшла ракета середньої дальності FP-7. Це дешевший аналог американської ATACMS. Вона може бити на відстань до 300 кілометрів і призначена для точних ударів по важливих цілях у ближньому та середньому тилу.

FP-9 значно потужніша: її дальність сягає 800 – 850 кілометрів, а бойова частина – до 800 кілограмів. Вона здатна уражати стратегічні об'єкти глибоко в тилу, зокрема в районах Москви та Санкт-Петербурга.

Співзасновник компанії Денис Штілерман заявив, що FP-9 вже майже готова до тестових запусків. Зараз завершують ключовий етап – випробування двигуна, які мають відбутися цього місяця.

Далі можуть початися перші тестові польоти. Перші реальні випробування можуть відбутися вже влітку або на початку осені.