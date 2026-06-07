В ексклюзивному інтерв'ю Sky News глава держави наголосив, що замороження лінії фронту на нинішніх позиціях є "найшвидшим шляхом" до миру.

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Як швидко закінчити війну, на думку Зеленського?

За словами політика, "йдеться не просто про замороження, а про те, щоб швидко зупинити бойові дії та перевести процес у дипломатичну площин".

На запитання, чи означає це поступки Росії, Зеленський відповів: "Ні, це не просто поступка".

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Залишитися там, де ми є зараз, означає дати українцям більше можливостей врятувати своїх дітей, а військовим – повернутися додому. Думаю, це важливо для нас,

– сказав президент.

Нагадаємо, що упродовж усього переговорного процесу за посередництва США Росія просувала цілком протилежну ідею. У Кремлі наполягають, що спочатку має бути підписана мирна угода, а вже потім зупинені бойові дії.

Окрім того, росіяни вимагають від України виведення її військ з частково окупованих територій, які Москва записала у свою конституцію. Мовляв, лише після цього кроку від Києва можна говорити про припинення вогню.