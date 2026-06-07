В эксклюзивном интервью Sky News глава государства подчеркнул, что замораживание линии фронта на нынешних позициях является "самым быстрым путем" к миру.

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Как быстро закончить войну, по мнению Зеленского?

По словам политика, "речь идет не просто о замораживании, а о том, чтобы быстро остановить боевые действия и перевести процесс в дипломатическую плоскость".

На вопрос, означает ли это уступки России, Зеленский ответил: "Нет, это не просто уступка".

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Остаться там, где мы сейчас, означает дать украинцам больше возможностей спасти своих детей, а военным – вернуться домой. Думаю, это важно для нас,

– сказал президент.

Напомним, что на протяжении всего переговорного процесса при посредничестве США Россия продвигала совершенно противоположную идею. В Кремле настаивают, что сначала должно быть подписано мирное соглашение, а уже потом остановлены боевые действия.

Кроме того, россияне требуют от Украины вывода ее войск с частично оккупированных территорий, которые Москва записала в свою конституцию. Мол, только после этого шага от Киева можно говорить о прекращении огня.