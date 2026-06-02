С новыми заявлениями представитель Кремля Песков выступил 2 июня, как раз после массированной атаки на Украину и новых убийств украинцев.

Что сказал Песков об окончании войны?

Песков заявил, что так называемая российская "сво" может быть завершена до конца суток.

Для этого Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть территорию регионов России,

– цинично сказал он.

О каких именно территориях идет речь, он не уточнил. Впрочем, не сложно понять, что россияне называют "российскими" оккупированные регионы Украины.

Не забыл Песков упомянуть и об ударе по Старобельску. По мнению российского руководства, если Киев "идет на бесчеловечные теракты против детей", то это "совсем другая парадигма" войны.

По словам путинского приспешника, Россия "предпочла бы достичь своих целей мирным путем" и якобы открыта к мирным переговорам.

"Но если Киев продолжит отказываться от переговоров, сво будет продолжаться", – поставил условие Песков.

Стоит заметить, что глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что позиция Украины на переговорах остается неизменной. Он отметил, что Киев не пойдет на территориальные уступки и не откажется от Донбасса.

Также руководитель ОП отметил, что украинская власть прекрасно понимает риски превращения территорий в так называемые "серые зоны", поэтому гарантии безопасности и фиксация областей являются безальтернативными пунктами.