Об этом президент Украины рассказал в интервью британскому Sky News.

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Что сказал Зеленский о встрече с Абрамовичем?

По словам Зеленского, Абрамович приезжал в Киев и заявил, что намерен передать сообщение непосредственно от украинского президента к Владимиру Путину. Он также предлагал выступать посредником и обмениваться месседжами между сторонами.

Глава государства отметил, что такие контакты не были тайной, однако Украина настаивала на том, что какие-либо подобные коммуникации не должны происходить публично. Кроме того, он подчеркнул, что ключевой позицией Киева остается невозможность уступок по территориям.

В частности, Зеленский заявил, что Украина не будет рассматривать передачу Донбасса России как условия мира. По его словам, это было четко донесено при любых контактах с россиянами.

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Напомним, Financial Times писало, что 21 мая Зеленский попросил бизнесмена Романа Абрамовича передать Путину сигнал о готовности к двусторонней встрече. Речь идет о потенциальной встрече лидеров, которая может стать первой за более чем четыре года после начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, в Кремле заявили, что контакты между Россией и Украиной не ограничиваются официальными переговорами и имеют закрытые каналы.