Об этом президент Украины рассказал в интервью британскому Sky News.
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Что сказал Зеленский о встрече с Абрамовичем?
По словам Зеленского, Абрамович приезжал в Киев и заявил, что намерен передать сообщение непосредственно от украинского президента к Владимиру Путину. Он также предлагал выступать посредником и обмениваться месседжами между сторонами.
В частности, Зеленский заявил, что Украина не будет рассматривать передачу Донбасса России как условия мира. По его словам, это было четко донесено при любых контактах с россиянами.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Напомним, Financial Times писало, что 21 мая Зеленский попросил бизнесмена Романа Абрамовича передать Путину сигнал о готовности к двусторонней встрече. Речь идет о потенциальной встрече лидеров, которая может стать первой за более чем четыре года после начала полномасштабного вторжения.
Кроме того, в Кремле заявили, что контакты между Россией и Украиной не ограничиваются официальными переговорами и имеют закрытые каналы.