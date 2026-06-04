Українська балістична ракета вже найближчим часом може вийти на етап тестових запусків. Про це в етері Олесі Бацман повідомив співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

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Коли українська балістика полетить на Москву?

За його словами, компанія зараз завершує ключовий етап розробки: майже всі системи ракети вже готові, бракує лише двигуна, який планують випробувати цього місяця.

Після цього можуть розпочатися перші тестові польоти.

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Як тільки відбудеться тестовий політ і він покаже, що все працює нормально, наступні тестові польоти треба розпочинати вже туди, на Москву,

– сказав Штілерман.

Він додав, що українська балістика може полетіти на Москву вже цього літа, або ж найпізніше на початку осені.

Якщо перші запуски підтвердять працездатність систем, далі планують серію тестових виробів – приблизно 10 – 20 ракет.

Він зазначив, що компанія не відкладає запуск виробництва в очікуванні формальних дозволів чи кодифікації, а одразу розгортає виробничі лінії. За його словами, замість поодиноких зразків одразу виготовляють партію з приблизно 10 тестових одиниць, а загалом планують зібрати близько 10 – 20 ракет для подальших випробувань і запусків.

До слова, найближчими днями компанія планує підписати угоду з Данією щодо виробництва двигунів для FP-9 на її території.

Раніше у Fire Point зазначали, що FP-9 буде складно перехоплювати навіть сучасним системам ППО, зокрема Patriot.

Нагадаємо, що в Офісі президента пояснили: українська балістика не призведе до швидкого перелому у війні, але суттєво посилить можливості українських сил. Заступник керівника ОП Павло Паліса наголошує, що власна балістика є серйозним аргументом, адже подібні озброєння мають лише небагато країн. Вона може допомогти підрозділам на передовій і збільшити тиск на противника.