Украинская баллистическая ракета уже в ближайшее время может выйти на этап тестовых запусков. Об этом в эфире Олеси Бацман сообщил соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.

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Когда украинская баллистика полетит на Москву?

По его словам, компания сейчас завершает ключевой этап разработки: почти все системы ракеты уже готовы, не хватает только двигателя, который планируют испытать в этом месяце.

После этого могут начаться первые тестовые полеты.

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Как только состоится тестовый полет и он покажет, что все работает нормально, следующие тестовые полеты надо начинать уже туда, на Москву,

– сказал Штилерман.

Он добавил, что украинская баллистика может полететь на Москву уже этим летом, или самое позднее в начале осени.

Если первые запуски подтвердят работоспособность систем, далее планируют серию тестовых изделий – примерно 10 – 20 ракет.

Он отметил, что компания не откладывает запуск производства в ожидании формальных разрешений или кодификации, а сразу разворачивает производственные линии. По его словам, вместо единичных образцов сразу изготавливают партию из примерно 10 тестовых единиц, а в целом планируют собрать около 10 – 20 ракет для дальнейших испытаний и запусков.

К слову, ближайшие дни компания планирует подписать соглашение с Данией по производству двигателей для FP-9 на ее территории.

Ранее в Fire Point отмечали, что FP-9 будет сложно перехватывать даже современным системам ПВО, в частности Patriot.

Напомним, что в Офисе президента объяснили: украинская баллистика не приведет к быстрому перелому в войне, но существенно усилит возможности украинских сил. Заместитель руководителя ОП Павел Палиса отмечает, что собственная баллистика является серьезным аргументом, ведь подобные вооружения имеют лишь немногие страны. Она может помочь подразделениям на передовой и увеличить давление на противника.