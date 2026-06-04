Американский дрон является версией дрона Magura V7 и в основном опирается на украинский опыт. Это подчеркивает издание Defense Express.

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Как американцы выдали украинскую разработку за свою?

Фактически история началась еще в 2025 году, когда Red Cat выходила на рынок морских беспилотников и прямо говорила о сотрудничестве с разработчиками, чьи дроны уже используются в реальных боевых условиях.

Тогда же появились первые прототипы V7, которые по виду и характеристикам почти повторяли украинскую Magura V7. Детали этого сотрудничества тогда не раскрывали, но связь между проектами была очевидна.

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Теперь в компании заявляют, что V7 – это полностью их собственная разработка, хотя сам проект и даже название очень похожи на украинский дрон. В то же время финальная версия американского V7 действительно может отличаться от украинского образца.

Отличия больше касаются "начинки" – в V7 установили американские компоненты и собственные системы автономного управления, контроля, связи и обеспечения выполнения задач.

При этом сама конструкция дрона осталась похожей на украинскую: это модульная платформа, которую можно менять под различные задачи.

Отдельно компания делает ставку на масштабирование производства. Для этого привлекли партнеров, которые оптимизируют сборку, в частности через 3D-печать, чтобы вдвое увеличить количество дронов, которые можно выпускать.

Также V7 постепенно получает новые возможности. Его планируют оснастить дополнительными боевыми модулями, в частности турелью Bullfrog для противодействия воздушным угрозам, а еще интегрировать системы роевого управления после приобретения компании Apium Swarm Robotics.

Справка: Длина американского V7 составляет около 7,2 метра, он может развивать скорость до почти 74 километров в час и преодолевать более 1400 километров. Дрон способен перевозить нести до 650 килограммов взрывчатки. Это позволяет устанавливать на него различные системы – боевые модули, ракеты или другие беспилотники.

В итоге получается ситуация, когда США представляют V7 как свой продукт, но его концепция выросла из украинской разработки и опыта использования морских дронов в реальной войне.