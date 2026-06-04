Об этом говорится в заметке Главнокомандующего ВСУ.

Смотрите также Логистический локдаун в тылу и в Приазовье: как дроны-мидлстрайки перекрывают тыл россиян

Насколько успешна ПВО Украины и что планирует Россия?

По словам главкома, последствия ежедневных воздушных ударов по Украине были бы значительно тяжелее, если бы не системная работа Вооруженных Сил Украины по развитию "малой ПВО".

Сегодня большая часть обезвреженных российских "Шахедов", "Гераней" и других средств воздушного нападения – это результат работы наших БпЛА-перехватчиков. В течение мая украинские дроны-перехватчики в трех эшелонах противовоздушной обороны уничтожили более 3,5 тысяч вражеских БпЛА различных типов. За это время выросло не только количество сбитых беспилотников, но и эффективность работы "малой ПВО". Самую высокую результативность демонстрирует второй эшелон, за который отвечают Силы беспилотных систем: более 1,2 тысячи сбитых дронов только за май,

– сообщил Сырский.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Он пояснил, что Украина наращивает количество экипажей БпЛА-перехватчиков и продолжает обучать персонал.

Кроме этого, продолжается работа над формированием четвертого эшелона ПВО, который будет прикрывать еще две области. Но какие именно, Сырский не уточнил.

Активно работает армейская авиация, ведь только в мае вертолеты уничтожили более 440 российских дронов различных типов. Вертолеты оборудуют современными средствами обнаружения и прицеливания, расширяют линейку средств поражения новым ракетным вооружением, которое уже демонстрирует отличные результаты.

В то же время мы помним, что российский агрессор не стоит на месте. Враг постоянно меняет тактику применения БпЛА, увеличивает их количество и улучшает качество. Агрессор планирует дотянуть долю реактивных ударных дронов до 50 процентов. Это ставит перед нами новые вызовы, которые требуют своевременной реакции. На рабочем совещании по вопросам противодействия вражеским ударным БпЛА заслушал предложения по повышению эффективности нашей ПВО и дальнейших уровней модернизации отечественных перехватчиков,

– рассказал Александр Сырский.

Также актуальным является вопрос о количестве боевых частей для дронов-перехватчиков. Но Вооруженные Силы Украины пытаются наращивать собственные возможности в производстве таких элементов.