В течение первых лет полномасштабной войны Россия чувствовала себя относительно защищенной в своем оперативном тылу – на расстоянии от 50 до 200 километров от линии соприкосновения. Там сосредоточены основные склады боеприпасов, топливные базы, аэродромы подскока и узловые точки логистики, которые питают фронтовое наступательное машинное. Нехватка у ВСУ оружия, способного систематически поражать эту прослойку, давала врагу ощущение безнаказанности – и он последовательно им пользовался.

Ситуация начинает меняться. Министр обороны Михаил Федоров объявил о запуске отдельной программы "Логистический локдаун" – для масштабирования middle strike и системного уничтожения российских возможностей на оперативной глубине. В рамках первого этапа министерство обороны вместе с Генеральным штабом выделило дополнительные 5 миллиардов гривен непосредственно для военных на закупку средств middle strike; средства получат эффективные бригады по системе "еБалы" – подразделения, которые специализируются на уничтожении врага на оперативной глубине и демонстрируют лучшие результаты именно в этом направлении.

По словам Федорова, уже летом результаты централизованных закупок станут ощутимыми на фронте. 24 Канал поговорил с отраслевыми экспертами и разработчиками о том, чем именно этот класс оружия отличается от того, что Украина применяла ранее, и почему он может закрыть часть потребностей, которые до сих пор покрывались исключительно импортными ракетными системами.

В чем преимущество мидлстрайков

Авиационный эксперт и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский объясняет логику, по которой Украина выстраивала ударные возможности. По его словам, Киев годами подчеркивал западным партнерам необходимость оружия, способного работать на глубину до 300 километров – именно там сосредоточена основная логистическая инфраструктура врага. Когда на этой дистанции появились собственные дипстрайки, конструкторы начали уменьшать расход топлива и взамен наращивать полезную нагрузку. Результатом стали мидлстрайки – машины с меньшим радиусом действия, но с большей боевой частью, ориентированные на цели в прифронтовой и пограничной зоне.

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Именно этот сегмент, отмечает Храпчинский, был критически недоработан. Враг размещал в 150 – 250-километровой зоне основную логистику и не испытывал там систематического давления – чувствовал безнаказанность, потому что понимал, что соответствующего оружия у ВСУ нет.

Анатолий Храпчинский Авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Мидлстрайк – это облегченный дипстрайк с большей нагрузкой. Некоторые ударные беспилотники могут нести по 200 килограммов – и не обычной боеголовки, а более качественных средств поражения, которые создают большие проблемы врагу.

Применение таких систем в большом количестве, по его мнению, позволит перерезать логистику, поражать аэродромы подскока и уничтожать склады боеприпасов в прифронтовой полосе.

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Обратите внимание! Перерезание логистики россиян уже дает результаты – в Крыму уже произошел дефицит топлива. С 31 мая бензин марки АИ-95 на некоторых АЗС оккупированного полуострова ограничили и отныне будут отпускать только по специальным талонам. А на заправках в Белгородской и Курской областях России начали ограничивать продажу бензина в канистры и даже не заправляют полный бак, сообщают росСМИ.

Что может этот класс оружия и чего не может

24 Канал также поговорил с представителем компании Wingtech, разрабатывающей дрон НАВА с дальностью 300 километров.

Обратите внимание! В компании поделились, что машина полностью автономна в полете: оператор определяет точку интереса, после чего дрон самостоятельно выполняет боевую задачу и возвращается на посадку. Навигация осуществляется через GPS или, в случае его подавления, через маяки или инерционные системы. Среди задокументированных результатов – один борт, который вернулся с боевого задания 12 раз.

В то же время разработчик четко очерчивает ограничения: по движущимся целям система не работает. Ее ниша – стационарные объекты: склады боеприпасов, позиции РЭБ, укрепления. При этом стоимость одного вылета радикально ниже, чем у ракетных систем аналогичной глубины поражения. Компания готовится к промышленному масштабированию с текущего уровня около 10 машин в год. Отдельно тестируется модификация, в которой основной самолет выступает ретранслятором для FPV-дронов, непосредственно поражающих цель, а также воздушные шары – как имитаторы или носители полезной нагрузки.



Дрон НАВА / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

По весу боевой части заменить ATACMS нельзя. Но по цене и по определенным категориям целей – да. Это неотъемлемый инструмент в общей системе ударов, а не самостоятельная замена тяжелым ракетам,

– объяснили в Wingtech.

Автономность: где она есть и где ее еще нет

Руководитель оборонной компании Trident Group Юрий Гуменчук в комментарии 24 Канала описывает уровень автономности нынешних мидлстрайков как частичный. Большая часть машин летит на цифровой связи, управляемой оператором. Элементы автономной навигации – например, автопилот для прохождения зон с нестабильной связью – есть, но не являются массовой практикой. Полноценное наведение через искусственный интеллект пока применяется точечно.

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Гуменчук приводит пример полка "Азов" в Приазовье, где мидлстрайки с компьютерным зрением подтверждено поразили более 134 единиц техники – и то только по данным самих азовцев, без учета незафиксированных случаев.

В то же время собеседник отмечает: даже у врага есть видео, где их РЭБ сажает украинские мидлстрайки, – что свидетельствует как о реальности угрозы, так и о ее нынешних ограничениях. Враг уже адаптируется: заметив, что системы детектируют военную технику, начинает пересаживаться на гражданские автомобили. В ответ разработчикам придется совершенствовать модели распознавания с учетом необходимости избегать ложных поражений гражданских.

Юрий Гуменчук Руководитель Trident Group Сейчас то, что мы используем в основном – это просто какая-то частичка автоматизации. Но маленькая по сравнению с потенциалом полной автономности. Стопроцентно может заменить тяжелые ракетные системы и уже заменяет – потому что по стоимости намного выгоднее, а по эффективности мы доведем его до уровня не хуже. Это вопрос времени.

Гуменчук прогнозирует, что через несколько лет технологическая гонка между адаптацией врага и ответом украинских инженеров выйдет на уровень полной автономности. Пока что обе стороны находятся в начале этого пути.