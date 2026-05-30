Об этом сообщает Business Insider.

Как Украина перехватывает инициативу в войне?

Издание пишет, что с начала полномасштабной войны БпЛА в основном использовали для поражения целей непосредственно на линии фронта или для атак на объекты военно-промышленного комплекса в глубоком тылу врага.

Впрочем, последнее время украинские военные все чаще наносят удары по целям на расстоянии от нескольких десятков до нескольких сотен километров, в частности по складам, техники, командных пунктах, логистических центрах и системах ПВО.

Business Insider сообщает, что ранее российское командование считало эти районы относительно безопасными, сейчас расширение возможностей дронов заставляет оккупантов переносить склады и пункты обеспечения дальше от линии фронта.

Согласно обнародованной информации, подобные удары украинских беспилотников значительно усложняют российскую логистику и увеличивают время доставки боеприпасов, техники и других ресурсов в передовые оккупационные подразделения.

Руководитель отдела военного сотрудничества Сил территориальной обороны Украины Тарас Березовец считает, что массовое применение этой тактики способно существенно повлиять на ситуацию на фронте и изменить характер боевых действий.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина планирует расширять кампанию по поражению логистики, поскольку это лишает врага безопасного тыла и позволяют эффективнее срывать подготовку наступлений.

Также эффективность подобных ударов отмечают и западные эксперты. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW) атаки по тылу уже влияют на ход боевых действий и ослабляют возможности оккупационных войск.

По оценкам экспертов ISW, в апреле 2026 года российская армия впервые с августа 2024 года захватила меньше территории, чем потеряла, что, по словам специалистов, может непосредственно свидетельствовать о снижении темпов ее продвижения.

Аналитики отмечают, что кампания по поражению российской логистики только набирает обороты. Международные партнеры Украины, в частности Германия и Норвегия уже анонсировали совместное производство тысяч подобных БпЛА.

Специалисты считают, что дальнейшее наращивание таких возможностей может существенно изменить характер войны, а удары по логистическим маршрутам, складах и тыловых объектах могут становиться более важными и определении ситуации на фронте.

Ударная кампания Украины на средней дистанции, вероятно, далека от своего апогея, при условии дальнейшей поддержки со стороны партнеров Украины, и, вероятно, усилится в течение 2026 года, поскольку Украина разворачивает новое оружие, способное поразить оперативный тыл России,

– убеждены аналитики.

Кстати, ранее Politico сообщало, что украинские беспилотники активно атакуют вражеские грузовики на главных дорогах оккупированного юга Украины, которые Россия использует как сухопутный коридор в Крым для логистики.