Киев нарастил производство дронов средней дальности – от 100 до 300 километров. Они способны поражать цели далеко за линией фронта и блокировать логистику врага. Об этом пишет Politico.

Как Украина заблокировала российский сухопутный коридор в Крым?

Так, украинские дроны атакуют грузовики на ключевых дорогах оккупированного юга Украины, которые Россия использует как сухопутный коридор в Крым. Это все больше затрудняет Москве поставки своих войск.

Недавно 412-я бригада Nemesis сообщила, что под постоянными ударами находится трасса Р-280, которая соединяет оккупированный Мариуполь с Мелитополем и Симферополем в Крыму. В соцсетях появились видео с сожженными российскими грузовиками вдоль этой дороги. В то же время движение по трассе все еще продолжается.

По данным украинской разведки, удары по логистике уменьшают интенсивность российских штурмов.

Командир 7-го батальона подразделения "Птицы Мадьяра" с позывным Топот рассказал, что с начала весны украинские удары средней дальности ослабили российскую ПВО в регионе. По его словам, теперь украинские дроны могут добираться до любой точки на временно оккупированных территориях примерно за час.

Российские военные блогеры и оккупационные власти в последние дни сообщали об увеличении количества украинских атак дронами по дорогам, которые соединяют Россию с Крымом через оккупированные территории Украины.

"Топот" заявил, что Украина не только затрудняет движение, а фактически запрещает перемещение любыми дорогами на оккупированных территориях.

Институт изучения войны рассказал, что весной 2026 года Украина начала системную кампанию ударов по ключевым логистическим маршрутам и железной дороге в оккупированных частях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Это ослабляет российские силы и помогает украинскому продвижению.

Также Киев все успешнее атакует российские нефтеперерабатывающие заводы, порты и другие стратегические объекты в глубине России.

В то же время остается непонятным, сможет ли Украина поддерживать такую интенсивность кампании в долгосрочной перспективе.