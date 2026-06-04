Про це йдеться в дописі Головнокомандувача ЗСУ.

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Наскільки успішна ППО України і що планує Росія?

За словами головкома, наслідки щоденних повітряних ударів по Україні були би значно важчими, якби не системна робота Збройних Сил України щодо розбудови "малої ППО".

Сьогодні більша частина знешкоджених російських "Шахедів", "Гераней" та інших засобів повітряного нападу – це результат роботи наших БпЛА-перехоплювачів. Протягом травня українські дрони-перехоплювачі в трьох ешелонах протиповітряної оборони знищили понад 3,5 тисячі ворожих БпЛА різних типів. За цей час зросла не лише кількість збитих безпілотників, а й ефективність роботи "малої ППО". Найвищу результативність демонструє другий ешелон, за який відповідають Сили безпілотних систем: понад 1,2 тисячі збитих дронів лише за травень,

– повідомив Сирський.

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Він пояснив, що Україна нарощує кількість екіпажів БпЛА-перехоплювачів і продовжує навчати персонал.

Окрім цього, триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який буде прикривати ще дві області. Але які саме, Сирський не уточнив.

Активно працює армійська авіація, адже тільки у травні гелікоптери знищили понад 440 російських дронів різних типів. Вертольоти обладнують сучасними засобами виявлення та прицілювання, розширюють лінійку засобів ураження новим ракетним озброєнням, яке вже демонструє чудові результати.

Водночас ми пам'ятаємо, що російський агресор не стоїть на місці. Ворог постійно змінює тактику застосування БпЛА, збільшує їхню кількість і покращує якість. Агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50 відсотків. Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції. На робочій нараді з питань протидії ворожим ударним БпЛА заслухав пропозиції щодо підвищення ефективності нашої ППО та подальших рівнів модернізації вітчизняних перехоплювачів,

– розповів Олександр Сирський.

Також нагальним є питання щодо кількості бойових частин для дронів-перехоплювачів. Але Збройні Сили України намагаються нарощувати власні спроможності у виробництві таких елементів.