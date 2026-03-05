Еще в мае 2025 года компания Red Cat Holdings сообщила, что будет собирать и продавать в США дрон Magura V7. Американцы хотят расширить возможности украинской разработки. Об этом пишет Defense Express.
Смотрите также После удара по заводу "Искандеров": как долго Россия не сможет делать новые ракеты
Как США усовершенствовали дрон Magura V7?
Американская компания Red Cat Holdings рассказала, что к ее технологическому консорциуму Red Cat Futures Initiative присоединилась Allen Control Systems. Вместе они будут работать над интеграцией автономной турели Bullfrog в различные беспилотные платформы. В первую очередь ее планируют устанавливать на морские дроны подразделения Blue Ops.
Турель Bullfrog предназначена для борьбы с беспилотниками и поражения других целей. По словам разработчиков, США и их союзники сейчас активно ищут недорогие и эффективные системы противодействия дронам.
Установка такой турели на морской дрон может значительно расширить его боевые возможности. Подобные решения уже применялись в Украине. Например, морские дроны Sea Baby получили боевой модуль "Таврия 14,5" с пулеметом калибра 14,5 миллиметра. Также на них устанавливали контейнеры, которые могут использоваться для запуска FPV-дронов.
Турель Bullfrog может оснащаться различными типами пулеметов, в частности M240, M2 Browning, M230 или M134 Minigun, а также лазерными системами. Bullfrog обеспечивает поражение цели на расстоянии примерно до 800 метров, темп стрельбы составляет около 850 выстрелов в минуту.
Базой для этой системы станет дрон Variant 7 – версия украинского Magura V7. Длина аппарата составляет около 7,2 метра, он может развивать скорость до почти 74 километров в час и преодолевать более 1400 километров. Дрон способен перевозить нести до 650 килограммов взрывчатки. Это позволяет устанавливать на него различные системы – боевые модули, ракеты или другие беспилотники.
Ориентировочная стоимость базовой версии составляет около 700 тысяч долларов. Управление осуществляется с помощью полуавтономной системы, а открытая архитектура позволяет объединять несколько таких дронов в единую группу или "рой".
Что известно о дроне Magura V7?
Magura V7 – это увеличенный вариант дрона Magura V5, который ранее использовали для тарана российских кораблей. Главная особенность – он может нести две американские ракеты Sidewinder. Их дальность действия ориентировочно до 10 километров, хотя в реальных условиях может быть меньше. По характеристикам они подобны советским ракетам Р-73.
Дрон Magura V7 может также нести пулеметные турели, имеет автономность до 7 суток, и способен работать в сложных морских условиях.
3 мая 2025 года Украина впервые в мире сбила два российских Су-30 с помощью надводного дрона Magura V7.