Еще в мае 2025 года компания Red Cat Holdings сообщила, что будет собирать и продавать в США дрон Magura V7. Американцы хотят расширить возможности украинской разработки. Об этом пишет Defense Express.

Как США усовершенствовали дрон Magura V7?

Американская компания Red Cat Holdings рассказала, что к ее технологическому консорциуму Red Cat Futures Initiative присоединилась Allen Control Systems. Вместе они будут работать над интеграцией автономной турели Bullfrog в различные беспилотные платформы. В первую очередь ее планируют устанавливать на морские дроны подразделения Blue Ops.

Турель Bullfrog предназначена для борьбы с беспилотниками и поражения других целей. По словам разработчиков, США и их союзники сейчас активно ищут недорогие и эффективные системы противодействия дронам.

Установка такой турели на морской дрон может значительно расширить его боевые возможности. Подобные решения уже применялись в Украине. Например, морские дроны Sea Baby получили боевой модуль "Таврия 14,5" с пулеметом калибра 14,5 миллиметра. Также на них устанавливали контейнеры, которые могут использоваться для запуска FPV-дронов.

Турель Bullfrog может оснащаться различными типами пулеметов, в частности M240, M2 Browning, M230 или M134 Minigun, а также лазерными системами. Bullfrog обеспечивает поражение цели на расстоянии примерно до 800 метров, темп стрельбы составляет около 850 выстрелов в минуту.

Базой для этой системы станет дрон Variant 7 – версия украинского Magura V7. Длина аппарата составляет около 7,2 метра, он может развивать скорость до почти 74 километров в час и преодолевать более 1400 километров. Дрон способен перевозить нести до 650 килограммов взрывчатки. Это позволяет устанавливать на него различные системы – боевые модули, ракеты или другие беспилотники.

Ориентировочная стоимость базовой версии составляет около 700 тысяч долларов. Управление осуществляется с помощью полуавтономной системы, а открытая архитектура позволяет объединять несколько таких дронов в единую группу или "рой".

Что известно о дроне Magura V7?