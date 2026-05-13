Об этом пишет ряд телеграм-каналов, в частности Exilenova+, STERNENKO и Supernova+.

Что известно о пожаре на ЛПДС "Нурлино"?

По предварительным данным, возгорание произошло в районе ЛПДС "Нурлино" вблизи одноименного населенного пункта в Башкортостане. Очевидцы сообщают в сети о сильном возгорании и распространении огня на территории объекта.

Местные источники отмечают, что масштабы станции являются значительными, поэтому существует риск дальнейшего распространения огня.

Линейная производственно-диспетчерская станция "Нурлино" является одним из ключевых узлов транспортировки российской нефти с Урала и Западной Сибири в южные регионы России и экспортных маршрутов.

Заметим, что станцию "Нурлино" считают крупнейшей ЛПДС в структуре АО "Транснефть – Урал". Именно этот объект обеспечивает прием, хранение, смешивание и перекачку нефти через магистральный нефтепровод Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, а также Туймазы – Омск – Новосибирск и Нижневартовск – Курган – Куйбышев.

Через этот узел проходят потоки нефти в направлении Новороссийска, Туапсе, Тамани и нефтеперерабатывающих заводов юга России.

В то же время официальной информации о причинах возгорания и масштабах повреждений пока нет.

Где еще в России гремели взрывы?

В ночь на 13 мая дроны атаковали несколько регионов России, в частности, Ярославль, Краснодарский край, Ростовскую, Тульскую и Нижегородскую области.

После удара по порту Тамань вспыхнул пожар на объекте нефтяной инфраструктуры. Российские власти уже подтвердили поражение объекта.

В то же время в Краснодарском крае обломки дрона упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района – вспыхнул пожар, один человек пострадал.

Более 10 взрывов слышали жители Ярославля. Местные власти уверяли, что работали силы ПВО, впрочем, обломки одного БПЛА упали на промышленный объект.

Также беспилотники совершили атаку на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае – там расположен аэродром, который используется для запуска ударных беспилотников типа "Шахед". В районе аэродрома, предположительно, вспыхнул пожар.