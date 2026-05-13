В порту Тамань после удара вспыхнул пожар на объекте нефтяной инфраструктуры. Об этом пишут росСМИ.

Смотрите также Россия сама выбрала закончить частичную тишину, которая сохранялась несколько дней, – Зеленский

Что известно об атаке по России?

В России в ночь на 13 мая сообщили о масштабной атаке беспилотников сразу на несколько регионов. Взрывы и работу противовоздушной обороны слышали в Ярославле, Краснодарском крае, Ростовской, Тульской и Нижегородской областях.

Одним из главных эпицентров атаки стал порт Тамань в Краснодарском крае. В сети появились видео масштабного пожара на территории порта после серии взрывов. По предварительным данным, удару подверглась нефтяная инфраструктура. Российские власти ранее подтвердили атаку и возгорание на территории объекта.

Атака по Тамани: смотрите видео

Впоследствии оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки беспилотника упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района. В результате этого произошло возгорание оборудования. Также известно об одном пострадавшем, которому оказывают необходимую медицинскую помощь.

В то же время около десяти взрывов прогремели над Ярославлем. Местные жители рассказывали российским телеграмм-каналам, что примерно в 04:30 им начали поступать сообщения об опасности атаки беспилотников, а уже через двадцать минут в южной части города услышали серию громких взрывов.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о работе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. По его словам, большинство дронов якобы удалось сбить, однако обломки одного из беспилотников упали на промышленный объект в Ярославле.

Пострадавших, по официальной информации, нет. Из-за угрозы атаки местный аэропорт временно приостанавливал работу.

Кроме того, сообщения о взрывах и активной работе ПВО поступали из Кстово Нижегородской области, Алексина и Щекина Тульской области, Красносулинского и Миллеровского районов Ростовской области, а также Анапы.

Отдельно сообщалось об атаке на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Именно там расположен аэродром, который российские войска используют для запуска ударных беспилотников типа "Шахед". В сети писали о возможном пожаре в районе аэропорта, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Российские власти традиционно заявляют, что большинство беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны. В то же время во многих регионах после атаки фиксировали пожары, повреждения промышленных объектов и перебои в работе инфраструктуры.

Что известно о последних атаках по России?