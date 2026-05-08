Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, какие объекты могли попасть под прицел Сил обороны в Ростове.

Почему Ростов – важная цель?

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что была серьезная атака по Ростову. Вероятнее всего, работали ракетами "Нептун", которые неплохо туда достают.

Ростов – это военный хаб, который россияне готовили для вторжения, еще более 15 лет назад начали,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, базовые предприятия там были построены еще во времена Советского Союза. А в 2010 году был создан Южный военный округ со штабом в Ростове.

За это время в городе появился ряд военных предприятий различного уровня, в частности, по доработке, крупноузловой сборке. Поэтому, заметил он, там немало предприятий, которые являются легальными военными целями: и производящие военную продукцию, и изготавливающие продукцию двойного назначения.

Важно! Владимир Путин в одностороннем порядке заявил о "перемирии" на 2 дня – 8 и 9 мая. Перед тем Кремль проигнорировал прекращение огня, которое объявил Владимир Зеленский и должно было действовать с полуночи 6 мая. Конечно же, никакой тишины в ночь на 8 мая не было – россияне запустили на Украину десятки беспилотников.

Какие объекты уничтожают ВСУ в Каспийском море?

Свитан напомнил, что несколько недель назад Силы обороны нанесли удары по аэродрому "Армавир", аэродрому "Ханская". Это указывает на то, что происходит прорубание коридора в российской ПВО по Северному Кавказу в сторону Каспийской флотилии.

По его словам, в Каспийском море есть несколько ракетных катеров, которые могут запускать "Калибры". Эти ракеты долетают до большей части Украины.

Для нас важно было попробовать их отминусовать,

– заявил полковник запаса.

Ведь, заметил он, вместо того, чтобы перехватывать ракеты в воздухе, лучше отминусовать пусковые. Это касается и кораблей, и пусковых наземных установок.

Поэтому проходит системная работа именно по катерам, кораблям российского флота, которые имеют пусковые установки для ракет "Калибр". Недавно были поражены 2 такие катера в Черном море, а также поврежден катер в Балтийском море.

Также, отметил Свитан, были неплохие попадания по пусковой установке "Бастион" и несколько ударов по пусковым установкам "Искандеров" в Крыму.

В то же время не нужно забывать и об авиации. Ведь, как отметил летчик-инструктор, это воздушные пусковые установки, которая могут запустить несколько десятков ракет.

Куда еще прилетали дроны перед 9 мая?

Силы обороны Украины успешно поразили нефтеперерабатывающий завод в российском Ярославле. Этот объект имел большое значение для финансирования войны против Украины.

Громко было и в Грозном, где прозвучало по меньшей мере два взрыва. Дроны атаковали район Ханкалы с большой военной базой, а также территорию вблизи железнодорожного вокзала и здания управления ФСБ по Чечне.

Кроме того, Украина уже в третий раз атаковала важные объекты в Перми – НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию. На НПЗ вспыхнула установка атмосферно-вакуумной трубчатки, а на нефтеперекачивающей станции поражен резервуар.