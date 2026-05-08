Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, які об'єкти могли потрапити під приціл Сил оборони у Ростові.

Чому Ростов – важлива ціль?

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що була серйозна атака по Ростову. Найімовірніше, працювали ракетами "Нептун", які непогано туди дістають.

Ростов – це військовий хаб, який росіяни готували для вторгнення, ще понад 15 років тому розпочали,

– наголосив Світан.

За його словами, базові підприємства там були побудовані ще за часів Радянського Союзу. А у 2010 році був створений Південний військовий округ зі штабом у Ростові.

За цей час у місті з'явилася низка військових підприємств різного рівня, зокрема, щодо доопрацювання, великовузлового збирання. Тому, зауважив він, там чимало підприємств, які є легальними військовими цілями: і ті, що виробляють військову продукцію, і ті, що виготовляють продукцію подвійного призначення.

Важливо! Володимир Путін в односторонньому порядку заявив про "перемир'я" на 2 дні – 8 та 9 травня. Перед тим Кремль проігнорував припинення вогню, яке оголосив Володимир Зеленський та мало діяти з опівночі 6 травня. Звісно ж, ніякої тиші у ніч на 8 травня не було – росіяни запустили на Україну десятки безпілотників.

Які об'єкти знищують ЗСУ в Каспійському морі?

Світан нагадав, що кілька тижнів тому Сили оборони завдали ударів по аеродрому "Армавір", аеродрому "Ханська". Це вказуває на те, що відбувається прорубування коридору в російській ППО Північним Кавказом у бік Каспійської флотилії.

За його словами, у Каспійському морі є кілька ракетних катерів, які можуть запускати "Калібри". Ці ракети долітають до більшої частини України.

Для нас важливо було ​​спробувати їх відмінусувати,

– заявив полковник запасу.

Адже, зауважив він, замість того, щоб перехоплювати ракети у повітрі, краще відмінусувати пускові. Це стосується і кораблів, і пускових наземних установок.

Тож відбувається системна робота саме по катерах, кораблях російського флоту, які мають пускові установки для ракет "Калібр". Нещодавно були уражені 2 такі катери в Чорному морі, а також пошкоджений катер у Балтійському морі.

Також, зазначив Світан, були непогані влучання по пусковій установці "Бастіон" та кілька ударів по пускових установках "Іскандерів" у Криму.

Водночас не потрібно забувати й про авіацію. Адже, як наголосив льотчик-інструктор, це повітряні пускові установки, яка можуть запустити кілька десятків ракет.

Куди ще прилітали дрони перед 9 травня?

Сили оборони України успішно уразили нафтопереробний завод у російському Ярославлі. Цей об'єкт мав велике значення для фінансування війни проти України.

Гучно було і в Грозному, де пролунало щонайменше два вибухи. Дрони атакували район Ханкали із великою військовою базою, а також територію поблизу залізничного вокзалу та будівлі управління ФСБ по Чечні.

Крім того, Україна вже втретє атакувала важливі об'єкти в Пермі – НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію. На НПЗ спалахнула установка атмосферно-вакуумної трубчатки, а на нафтоперекачувальній станції уражено резервуар.