Про це зранку в п'ятницю, 8 травня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Які результати ураження?

Володимир Зеленський зазначив, що об'єкт нафтової сфери, який атакували українські сили, мав велике значення для фінансування російської війни.

Дякую Збройним Силам України і нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості,

– написав він.

За словами глави держави, українські далекобійні санкції продовжують діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах.

Зеленський також наголосив, що Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить.