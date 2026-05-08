Про це зранку в п'ятницю, 8 травня, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Які результати ураження?
Володимир Зеленський зазначив, що об'єкт нафтової сфери, який атакували українські сили, мав велике значення для фінансування російської війни.
Дякую Збройним Силам України і нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості,
– написав він.
За словами глави держави, українські далекобійні санкції продовжують діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах.
Зеленський також наголосив, що Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить.