Колишній радник із національної безпеки США Джон Болтон зауважив 24 Каналу, що українська армія має багато можливостей, які застали росіян зненацька. За його словами, це суттєво змінює ситуацію.

"Це показує, що в України є можливості, про які раніше вони навіть не підозрювали. Можливо, вони з'явилися вже після початку війни. Це факт, який змінює всю ситуацію. Адже Росія спочатку сподівалась на швидку перемогу, потім – на успішну війну на виснаження. Але все йде не за планом", – підкреслив він.

На думку ексрадника із нацбезпеки США, напрямок війни у цьому сенсі змінюється на користь України. Можливість завдавати ударів вглиб російської території повинна підривати впевненість Кремля у тому, на що вони здатні.

Але варто зазначити, що після початку війни у Перській затоці ціни на нафту виросли. Хоча Росія досі продає нафту нижче ринкових цін через санкції, вона отримала значний приріст доходів. У результаті її фінансова система укріпилась, зокрема, через звільнення від американських санкцій, яке надала адміністрація Трампа. Я вважаю це великою помилкою, яку ще не виправили,

– додав Джон Болтон.

Як зараз Путін коментує війну в Україні?

Володимир Путін 29 травня зробив неоднозначну заяву про кінець війни. Як він стверджує, наразі рано говорити про конкретні терміни завершення війни проти України. Водночас нібито ситуація на фронті нібито дає Росії підстави говорити про "наближення розв'язки конфлікту".

Так званий очільник Кремля не вперше робить подібні заяви. В ISW пояснили, чому Путін раптово заговорив про "кінець війни". На думку аналітиків, насправді немає ознак готовності Кремля до миру. Ці слова спрямовані насамперед на внутрішню російську аудиторію, щоб уникнути внутрішньої дестабілізації. Кремлівський диктатор хоче заспокоїти населення через економічні проблеми та наслідки затяжної війни.