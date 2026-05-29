Час показав, що Дональд Трамп дуже переоцінив Росію. Про це пише колумніст The Washinghton Post Джордж Ф. Вілл.

За ці півтора року відбулося багато знакових подій, які показали, як сильно помилявся американський лідер.

Серед них – куций 45-хвилинний парад на 9 травня. Вперше на його проведення Кремлю знадобився "офіційний дозвіл від Києва". Адже на 5-ий рік повномасштабної війни російська влада так і не спромоглася вибудувати надійний захист країни від повітряних атак. Вразливими, на превелике розчарування Z-блогерів, виявилися навіть Москва і область.

З початку 2026 року Росія змогла захопити приблизно 0,04% території України. Водночас у квітні її війська навіть втратили частину раніше зайнятих позицій.

За оцінками The Economist, за майже 4,5 року війни втрати Росії у живій силі становлять близько 3% довоєнного населення чоловіків призовного віку – це загиблі або поранені.

Війна 2026 року через використання дронів частково нагадує події 1916 року, зокрема масові та дуже криваві бої. Але є важлива різниця.

Під час битви на Соммі у 1916 році Британська імперія втратила 57 470 військових лише за перший день. Загалом Перша світова війна тривала ще довго і не дала швидкого результату – фронт залишався майже нерухомим.

Сьогодні ситуація інша: навіть невеликі просування російських військ в Україні не змінюють загальної картини війни. Росія може втрачати сотні військових за кілька тижнів, здебільшого чоловіків призовного віку, і при цьому захоплювати дуже малі території – приблизно розміром із Національний мол у Вашингтоні.

Страх перед "ліквідацією дроном", за даними ЗМІ, змушує Путіна проводити багато часу в підземних бункерах, різко скоротивши кількість публічних появ і уникаючи відомих резиденцій. На початку цього місяця український дрон влучив у висотку за лічені кілометри від Кремля.

Близько 70% населення Росії живе в межах приблизно 2000 кілометрів, тобто в зоні, куди можуть долітати українські дрони. У березні вперше кількість українських атак дронами через кордон перевищила російські.

Для порівняння автор наводить приклад рейду Дуліттла 1942 року: тоді США завдали Японії невеликої фізичної шкоди, але показали, що вона не є недосяжною, змусивши її витрачати більше ресурсів на оборону.

Вілл стверджує, що українські дрони роблять це постійно – змушують Росію витрачати сили на захист.

Також він зазначає, що війна Росії проти України:

призвела до посилення НАТО і більшої єдності Європи як політичного союзу;

підважила уявлення про "велику і непереможну Росію".

Напруження в російській економіці та суспільстві, зокрема велика кількість поранених і скалічених на війні чоловіків, призвели до того, що країна, за словами експертки Центру Карнегі Олександри Прокопенко, перебуває у стані "негативної рівноваги". Це означає, що система поки що зберігає стабільність, але водночас поступово підриває власне майбутнє і зменшує свої можливості розвитку.

Колишній високопосадовець російського уряду, який пише анонімно для The Economist, каже, що війна Росії дійшла до ситуації, відомої в шахах як "цугцванг", коли будь-який хід лише погіршує позицію. До кінця цього року можуть прояснитися дві невідомі речі: як Путін відреагує на приниження, якого завдало йому військове відродженням України, і як Трамп відреагує на болісний для нього факт, що, всупереч його "передбаченням", Україна має непогані й дедалі кращі карти.

Довідка: Цугцванг – це шаховий термін, який означає ситуацію, коли гравець змушений зробити хід, але будь-який можливий хід лише погіршує його позицію.