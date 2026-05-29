Про спроби воєнного злочинця лишатися при владі в Росії вічно, пише The Wall Street Journal.

Як Путін шукає безсмертя?

Жага Путіна до вічного життя є одним з пріоритетних напрямків для витрат російського бюджету. Дослідження очолюють наближені до диктатора особи. Зокрема, донька російського лідера Марія Воронцова. Вона є ендокринологинею, яка курує державні генетичні програми. Також питанням займається фізик Михайло Ковальчук, брат близького соратника Путіна Юрія Ковальчука.

Під час візиту до Сі Цзіньпіна у вересні 2025 року російський та китайський очільники говорили про можливість досягти безсмертя, заміняючи свої органи. Путін вже давно захоплюється дослідженнями по боротьбі зі старінням. Прагнення президента зараз є державним пріоритетом в Росії. Серед методів:

вже згаданий друк органів;

збирання міні-пігів;

вплив наднизьких температур.

У квітні цього року російський уряд оголосив, що вчені розробляють генно-терапевтичне лікування, спрямоване на уповільнення старіння клітин в рамках "Нових технологій збереження здоров’я", ініціативи Путіна щодо довголіття на 26 мільярдів доларів з російського бюджету.

Російські вчені зосередилися на двох ключових напрямках: 3D-друк живих тканин та ксенотрансплантація (нарощувані людські органи всередині міні-пігів, які вважаються генетично сумісними з людьми). Російські вчені, які працюють з державними установами, стверджують, що стверджують, що до 2030 року хочуть мати можливість заміняти людські органи біодрукованою тканиною людини. Та ж дата обговорювалася і для вирощування органів всередині свиней.

Також під час зустрічі в Кремлі з тодішнім канцлером Австрії Себастьяном Курцом у 2018 році Путін порадив співрозмовнику спробувати камеру кріотерапії. Це кімната, де тіло піддається впливу температури до -112 градусів за Цельсієм. Згодом Курц згадував своє здивування, коли російський президент з ентузіазмом розповідав про переваги регулярного стояння голим у заморожувальній палаті.

Що відомо про одержимість Путіна ідеєю безсмертя?

WSJ зазначає, що Путін надзвичайно стурбований своїм віком. Диктатор, якому 73 роки, десятиліттями грав образ мачо: полювання без сорочки, гра в хокей та їзда на мотоциклах Harley-Davidson.

Проте насправді Путін дуже боїться наслідків старіння. Під час пандемії COVID-19 він запроваджував складні карантинні протоколи:

тривалі вимоги щодо ізоляції для відвідувачів;

дезінфекційні тунелі;

багатометровий стіл, що став зіркою соцмереж.

Російські та західні ЗМІ ділилися припущеннями, що президент Росії використовує косметичні процедури та так звану "естетичну хірургію", оскільки його зовнішність з віком покращилась. Більшість оточення російського диктатора також люди віком за 70 років.

Росія має один з найвищих показників смертності в розвинених країнах світу. Згідно з офіційною статистикою, середня тривалість життя чоловіків у ній – 68 років. До прикладу, в США – 76 років, а у західній Європі понад 80. Смерть, на відміну від виборів, залишається важкою навіть для Кремля, підсумовує WSJ.