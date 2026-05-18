Масована атака на Москву показала, що Росія не здатна ефективно захистити свою столицю. Це викликало значне невдоволення в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі. Про це пише Інститут вивчення війни.

Як у Кремлі відреагували на масований обстріл Московської області?

Тим часом реакція Кремля була стриманою. Російські чиновники намагалися применшити наслідки атаки.

Так, речниця МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала українські удари за те, що вони нібито шкодять цивільним. Водночас вона замовчала успішні ураження російських оборонних підприємств та нафтової інфраструктури.

Коли, пропагандист Павло Зарубін заявив, що "ядерну державу, виявляється, можна кусати", речник Путіна Дмитро Пєсков намагався видаватися холоднокровним. Він пояснив, що оскільки Росія має ядерну зброю, її неможливо знищити як державу.

На думку аналітиків ISW, Пєсков у такий спосіб намагався зменшити суспільне занепокоєння та запевнити росіян, що їхня влада знає, що робитиме далі у відповідь на українські атаки.

Створювати враження, що нібито нічого значущого не сталося, доручили і державним ЗМІ.

Такі телеканали, як "Первый канал", "Россия-1" і НТВ – приділили українським ударам по Москві лише близько хвилини ефіру. Основну увагу вони зосередили на наслідках для цивільних. Також канали заявили про нібито "удари у відповідь" Росії по Україні, однак подробиць не навели.

Якою була реакція російських ультранаціоналістів?

Російські Z-блогери своєю чергою не приховували емоцій. Вони відкрито заявили про неефективність російської ППО, особливо в Московській області.

Блогери закликали створити багаторівневу та єдину систему протиповітряної оборони навколо Москви, а також систему раннього попередження.

Окрім того, ультранаціоналісти висловили занепокоєння через те, що Україна нарощує масштаб і інтенсивність далекобійних атак.

Деякі блогери також вимагали ударів у відповідь, зокрема із застосуванням тактичної ядерної зброї. Вони розкритикували реакцію Кремля на масований обстріл Москви, вважаючи її заслабкою.

До слова, російські воєнкори вже неодноразово звертали увагу на провали російської ППО. Вони вказували на те, що Кремль уже тривалий час не може ефективно захистити тилові регіони Росії та посилити там систему протиповітряної оборони.

Зверніть увагу! Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вказав на ще один важливий наслідок атаки на Москву, окрім ураження важливих об'єктів. За словами експерта, столиця країни-агресора втратила статус фортеці. Російські пропагандисти відкрито засумнівалися в надійності вітчизняного ППО, чого не було раніше. Уявлення про недоторканність Москви почало руйнуватися.

Що відомо про масовану атаку на Московську область?

У ніч проти 17 травня понад десяток регіонів Росії зазнали атаки дронів. Вибухи лунали і в окупованому Криму. Там прилетіло по військовому аеродрому "Бельбек".

Ця атака виявилася наймасованішою для Московської області з початку повномасштабного вторгнення. Там СБУ разом із Силами оборони уразили:

завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу Росії і перебуває під санкціями США;

Московський НПЗ;

нафтоперекачувальну станцію "Сонєчногорська";

нафтоперекачувальну станцію "Володарськоє".

Володимир Зеленський назвав атаку на Москву і область відповіддю на російські удари та небажання Кремля зупиняти війну.