Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Що відомо про масовану атаку на Москву?
Цієї ночі Сили оборони вперше уразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу "Солнечногорская" та декілька виробництв з мікроелектроніки.
Як зазначають у Міноборони, раніше ці об'єкти були захищені величезною кількістю засобів ППО, однак тепер "сталося щось дивне".
Війна повертається туди, звідки прийшла,
– додали у відомстві.
Загалом у міноборони Росії заявили про нібито збиття 556 українських БпЛА.
Повітряні цілі фіксувалися в Бєлгородській, Курській, Брянській, Воронезькій, Калузькій, Орловській, Тульській, Смоленській, Псковській, Липецькій, Тверській та Ростовській областях, а також Краснодарському краї та Московському регіоні.
У Московській області під ударом опинилася зокрема Солнечногорська наливна станція (СНС) – великий паливно-наливний об'єкт, що входить до системи магістральних нафтопродуктопроводів навколо Москви. Станцію використовують для приймання, зберігання та транспортування бензину й дизельного пального. Вона розташована поблизу села Дурикіно та оснащена низкою резервуарів для пального.