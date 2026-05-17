Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Що відомо про масовану атаку на Москву?

Цієї ночі Сили оборони вперше уразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу "Солнечногорская" та декілька виробництв з мікроелектроніки.

Як зазначають у Міноборони, раніше ці об'єкти були захищені величезною кількістю засобів ППО, однак тепер "сталося щось дивне".

Війна повертається туди, звідки прийшла,

– додали у відомстві.

Загалом у міноборони Росії заявили про нібито збиття 556 українських БпЛА.

Повітряні цілі фіксувалися в Бєлгородській, Курській, Брянській, Воронезькій, Калузькій, Орловській, Тульській, Смоленській, Псковській, Липецькій, Тверській та Ростовській областях, а також Краснодарському краї та Московському регіоні.

У Московській області під ударом опинилася зокрема Солнечногорська наливна станція (СНС) – великий паливно-наливний об'єкт, що входить до системи магістральних нафтопродуктопроводів навколо Москви. Станцію використовують для приймання, зберігання та транспортування бензину й дизельного пального. Вона розташована поблизу села Дурикіно та оснащена низкою резервуарів для пального.