Росіяни бідкаються, що дрони збивають просто серед цивільного населення. 24 Канал зібрав нові кадри на яких росіяни жаліються на масовану атаку дронів.

Дивіться також Вибухи, прильоти в будинки та заводи: Москву та Підмосков'я атакувало понад 100 дронів

Що відомо про атаку на Московську область?

У ніч проти 17 травня Московська область опинилася під масованою атакою безпілотників. Російська сторона заявила про нібито 120 збитих безпілотників за добу.

Російська ППО збиває безпілотники: дивіться відео

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Вибухи лунали у Зеленограді, Хімках, Клину, Лобні, Дєдовську, Наро-Фомінську та інших містах Підмосков'я. Через загрозу атак у московських аеропортах Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово вводили обмеження на зліт і посадку літаків.

Найбільше повідомлень про вибухи надходило із Зеленограда, де після ударів виникла пожежа на одному з об'єктів. За даними OSINT-аналітиків, під атаку могли потрапити підприємство "Ангстрем" і технопарк "Елма", що працюють у сфері електроніки та мікроелектроніки.

Після атаки БпЛА на Московську область виникли пожежі: дивіться відео

Також повідомляється про можливі удари по Московському НПЗ та конструкторському бюро "Райдуга" в Дубні. У різних районах Московської області фіксувалися влучання у житлові будинки, зокрема в Зеленограді, Хімках і центрі Москви.

У Московській області палають житлові будинки: дивіться відео

У росіян виникла масова паніка. Вони бідкаються, що російське ППО збиває цілі прямо над будинками. Одна із жительок Московської області настільки вражена побаченим, що не може вимовити й слів. Проте, вона збирається з думками та каже, що ППО влучила у сусідній ЖК.

Росіянка жаліється, що російська ППО потрапила в сусідній будинок: дивіться відео

В регіоні лунають сирени. У відео росіянка жаліється, бо не знає куди їй бігти, щоб сховатися та зі сльозами на очах говорить, що їй страшно.

Росіяни незадоволені атакою безпілотника: дивіться відео. Обережно містить нецензурну лексику

Місцева влада заявила, що внаслідок атаки дронів щонайменше 3 людини загинули, ще 16 отримали поранення.

Вночі під атакою була не лише Москва

Разом зі столицею ще 14 регіонів Росії потрапили під масовану атаку дронами. Вороже міноборони відзвітувало, що протиповітряна оборона знищила понад 550 цілей.

БпЛА збиті над територіями Бєлгородської, Калузької, Курської, Орловської, Брянської, Воронезької, Тульської, Смоленської, Псковської, Липецької, Тверської, Ростовської областей, а також Краснодарського краю, Московського регіону, анексованого Криму та акваторіями Чорного та Азовського морів.

Зауважимо, глава української держави Володимир Зеленський наголошував, що Україна готує "далекобійні санкції" у відповідь на російські атаки, які забрали десятки життів українців. Відомо, що цілями атак стануть не лише воєнні об'єкти в Росії, але й особи, причетні до воєнних злочинів.

До слова, Росія має чимало вразливих місць, які можуть легко стати цілями для майбутніх атак. Авіаексперт Анатолій Храпчинський у розмові з 24 Каналом зазначив, що Україна має можливості для комбінованих атак і повинна збільшувати виробництво ударних засобів. За словами Храпчинського, в Московському регіоні є чимало підприємств, які забезпечують діяльність російської армії, саме вони можуть стати цілями у найближчі атаки.

Чому Україна завдає ударів по Росії дронами?

Україна завдає ударів дронами по території Росії з метою послаблення воєнного потенціалу агресора, підриву його економіки та перенесення тягаря війни на територію країни-нападника. Проте, останні атаки також стали дзеркальною відповіддю на масований обстріл України 13 – 14 травня.

За два дні масованих атак Росія запустила 1567 дронів і 56 ракет. Майже в кожному регіоні України лунали вибухи. Під атакою опинилася цивільна інфраструктура та енергетичний сектор. Головною ціллю окупантів стала столиця України – Київ.

Відомо, що у Дарницькому районі Києва зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. В ході рятувальної операції стало відомо про 24 загиблих, серед них – діти. Поранення отримали 48 осіб, зокрема двомісячне немовля та поліцейський.