Про це повідомляє Служба безпеки України.

Дивіться також Наводити ракети буде складніше: СБУ атакувала важливий об'єкт ФСБ у Краснодарському краї

Які деталі операції повідомили?

Спецоперацію "Павутина" провели за дорученням президента Володимира Зеленського під безпосереднім керівництвом чинного на той момент начальника Служби безпеки України, генерал-лейтенанта Василя Малюка.

Підготовка операції тривала понад 1,5 року в умовах суворої секретності. Головною метою було завдати суттєвих втрат російській стратегічній авіації та продемонструвати вразливість військових об'єктів у глибокому тилу Росії.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

У визначений момент 117 FPV-дронів разом атакували аеродроми "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". У результаті уразили 41 літак, зокрема Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

В СБУ оцінюють завдані Росії збитки у понад 7 мільярдів доларів. За даними органу, серед уражених у рамках операції цілей були елементи стратегічної авіації, яка, як відомо, є складовою російських сил ядерного стримування.

Деталі однієї з найяскравіших та найрезультативніших спецоперацій сучасної війни дивіться у відео. СБУ продовжує методично знищувати цілі в глибокому тилу Росії, відплачуючи за кожен злочин,

– ідеться у повідомленні.

Проведення операції "Павутина": дивіться відео

До речі, раніше в Business Insider пояснювали, що вищезгадана українська операція стала сигналом для всього світу, який показав, що навіть найсучасніші армії залишаються вразливими до дешевих безпілотників.