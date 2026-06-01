Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Какие детали операции сообщили?

Спецоперацию "Паутина" провели по поручению президента Владимира Зеленского под непосредственным руководством действующего на тот момент начальника Службы безопасности Украины, генерал-лейтенанта Василия Малюка.

Подготовка операции длилась более 1,5 года в условиях строгой секретности. Главной целью было нанести существенные потери российской стратегической авиации и продемонстрировать уязвимость военных объектов в глубоком тылу России.

В определенный момент 117 FPV-дронов вместе атаковали аэродромы "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате поразили 41 самолет, в частности Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

В СБУ оценивают нанесенный России ущерб в более 7 миллиардов долларов. По данным органа, среди пораженных в рамках операции целей были элементы стратегической авиации, которая, как известно, является составляющей российских сил ядерного сдерживания.

Детали одной из самых ярких и результативных спецопераций современной войны смотрите в видео. СБУ продолжает методично уничтожать цели в глубоком тылу России, воздавая за каждое преступление,

– говорится в сообщении.

Кстати, ранее в Business Insider объясняли, что вышеупомянутая украинская операция стала сигналом для всего мира, который показал, что даже самые современные армии остаются уязвимыми к дешевым беспилотникам.