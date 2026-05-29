Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Что известно об атаке на объект радиоэлектронной разведки ФСБ в Краснодарском крае?

Удар по вражескому объекту в Краснодарском крае выполнили специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ.

Этот пункт управления, расположен в Темрюцком районе Краснодарского края, враг использовал для наведения ракет и беспилотников по территории Украины, а также для перехвата сигналов с иностранных спутников,

– объяснили в Службе безопасности.

В результате атаки беспилотников СБУ были выведены из строя ключевые объекты центра радиоэлектронной разведки России в регионе.

Спецслужбисты объяснили, что подобные спецоперации имеют стратегическое значение, ведь ослабляют возможности России контролировать воздушное пространство, координировать работу средств ПВО и наводить удары по Украине.

"Поражение центров радиоэлектронной разведки открывает новые возможности для украинских дронов и усложняет России защиту военных объектов в глубоком тылу", – резюмировали в СБУ.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказывали, что 29 мая нанесли удары по ряду важных военных объектах России. Речь идет о Волгоградском НПЗ, нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" и вражеском зенитном ракетном комплексе "Тор-М2" в районе Бердянского на территории оккупированной Запорожской области.