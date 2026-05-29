Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины и СБУ.

Как работал канал контрабанды оружия из Абхазии через Черное море?

В ГУР рассказали, что в рамках операции разоблачили и пресекли деятельность организованной преступной группы, причастной к контрабанде подакцизных товаров, незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и перемещения взрывоопасных предметов с подконтрольной России территории Абхазии, которая является суверенной частью Грузии.

По данным разведки, этот канал контрабанды функционировал через акваторию Черного моря.

Фигуранты использовали гражданские плавсредства для транспортировки крупных партий табачных изделий, скрывая среди груза средства поражения и беспилотные системы российского производства,

– отметили в ГУР.

Организаторы схемы пытались использовать ресурсы сектора безопасности и обороны Украины для логистического сопровождения незаконных грузов в районе острова Змеиный.

"Во время финальной фазы спецоперации задержаны участники группы непосредственно при попытке незаконной переправки лица через государственную границу Украины и транспортировки очередной партии контрабандного груза", – рассказали разведчики.

Украинская разведка, СБУ и ВМС разоблачили контрабанду с территории Абхазии через Черное море / Видео ГУР МО

В результате обысков на территории Одесской и Черновицкой областей было изъято:

1 800 коробов контрафактных табачных изделий;

средства связи и документацию;

незаконно переделанное автоматическое оружие;

российский БПЛА с боевой частью, скрытый среди контрабандного груза.

Сейчас продолжаются следственные действия и процессуальные меры по привлечению всех причастных лиц к уголовной ответственности.

Какова была основная цель контрабандистов оружия?

В СБУ добавили, что задержанные контрабандисты по заказу ФСБ России должны были доставить средства поражения, в частности ударный БПЛА на оптоволоконном управлении со взрывчаткой, в Одессу. Таким образом оккупанты хотели устроить теракт в городе.

Маршрут контрабандистов пролегал в направлении нейтральных вод в районе острова Змеиный, где их товар перегружали с основного судна на маломерные катера, чтобы скрыто доставить к одесскому побережью,

– рассказали в Службе безопасности.

Работники СБУ задержали 4 злоумышленников "на горячем", когда они доставили подакцизную продукцию с боевыми средствами поражения в район одесского порта.

Злоумышленников, которые должны были доставить контрабанду, поймали "на горячем" / Фото СБУ

"Как установило расследование, организатором контрабандного канала является одесский предприниматель, который находится за границей и занимается нелегальным бизнесом во временно оккупированной Абхазии. В обмен на "разрешение" заниматься контрабандой на Кавказе он пошел на сотрудничество с ФСБ", – отметили в СБУ.

В Службе безопасности отметили, что к незаконной деятельности одесский предприниматель привлек трех дельцов из Одессы и местного пограничника, который должен был гарантировать беспрепятственное прохождение судов фигурантов к побережью города.

Кроме этого, на обратном пути злоумышленники должны были забрать из города брата организатора канала и морскими плавсредствами вывезти его за пределы Украины.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Также решается вопрос о дополнительной квалификации их преступлений за контрабанду оружия и подакцизных товаров, а также объявления о подозрении другим участникам противоправной схемы.

Организатору схемы готовится заочное сообщение о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.