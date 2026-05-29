Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал 24 Каналу, что даже многие российские блогеры признают, что у них нарастает одна серьезная проблема. Украина уже достаточно много бьет по тылу врага, а скоро таких ударов станет еще больше.

Какой "сюрприз" Украина готовит для России?

По словам "Флеша", Силы обороны Украины, кроме дальнобойных ударов, сосредоточатся на уничтожении логистики россиян. Без нее любая армия вообще воевать не сможет. Недавно Минобороны объявило соответствующую программу "Логистический локдаун".

У нас сейчас достаточно производителей, которые создают дальнобойные дроны на 1 – 2 тысячи километров и более. Но не менее важны middle strike-дроны с дальностью поражения до 200 километров. Там идут логистические процессы. Мы говорим о продуктах, амуниции, оружии, доставке личного состава и так далее. Мы будем использовать все уязвимости врага, чтобы атаковать его,

– отметил "Флеш".

Все идет к тому, что это будет особенно сложное лето для российских оккупантов. Украина имеет значительное количество различных беспилотников. Также уже сформирован бюджет на финансирование middle strike-дронов.

Мы будем очень активно работать по логистике врага различными способами,

– подчеркнул "Флеш".

Что известно о "Логистическом локдауне"?

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Силы обороны усилят удары по логистике российских оккупантов. Украина запускает программу "Логистический локдаун", в рамках которой масштабируют возможности украинских подразделений бить по российской военной логистике в глубине фронта. Там уже выделили 5 миллиардов гривен, которые пойдут на различные middle strike-способности.

Издание Reuters отмечало, что Украина уже усилила удары по тылу врага вблизи линии фронта. Журналисты приводят данные о более 160 ударов на расстояние в 120 – 150 километров. Среди целей – склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками, командные пункты. Кроме этого, за последние недели опубликовали много видео ударов по военным грузовикам на временно оккупированных территориях.