Об этом говорится в материале Reuters.

Почему Украина усилила "средние удары" по России?

Владимир Зеленский отметил, что количество ударов на расстоянии более 20 километров в апреле удвоилось по сравнению с мартом и выросло вчетверо против февраля.

И их будет еще больше. Это приоритетная сфера,

– сказал Зеленский.

Журналисты Reuters написали, что Украина все активнее использует удары средней дальности для поражения логистических центров, скоплений войск и систем противовоздушной обороны противника на десятки километров за линией фронта. Такой подход позволяет компенсировать недостаток личного состава и усиливать давление на тыловые ресурсы России.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что только в апреле было нанесено более 160 ударов на глубину 120 – 150 километров. Среди целей – более 65 логистических объектов и складов боеприпасов, 33 пункта управления беспилотниками и мастерские, а также 17 командных пунктов.

"Мы наносим удары по ресурсам, нарушаем снабжение и снижаем интенсивность обстрелов и мобильность войск. Апрельские удары – это системная кампания по истощению России", – заявили в Минобороны.

Активизация атак происходит на фоне усиления российского наступления на Востоке Украины, где оккупационные войска пытаются захватить всю территорию Донецкой области.

Параллельно Украина расширяет удары по объектам в глубоком тылу России. В частности, последние недели фиксировались атаки по морскому порту и нефтеперерабатывающему заводу в городе Туапсе, сопровождавшиеся пожаром и разливом нефти.

Также Зеленский сообщил об ударах по военно-промышленным объектам в городе Чебоксары, расположенном примерно в 1 500 километрах от Украины. По его словам, для этого использовали крылатые ракеты "Фламинго" украинского производства.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что в апреле украинские подразделения поразили 25 систем противовоздушной обороны и 13 радиолокационных и радиоэлектронных систем. По его словам, это необходимо для создания условий для дальнейших дальнобойных ударов.

Последовательное и регулярное уничтожение систем ПВО на оперативном уровне открывает коридоры для наращивания глубоких ударов по объектам военно-промышленного и энергетического секторов,

– отметил майор.

Кстати, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил в эфире 24 Канала, что НПЗ "Киришинафтооргсинтез" в Ленинградской области, который атаковали ВСУ ночью 5 мая, является важным для Владимира Путина. Ведь российский диктатор получает большие деньги от этого объекта через определенный механизм и атаковать НПЗ было довольно сложно.

Где еще были удары по России недавно?

СБУ и Силы обороны 5 мая нанесли удар по НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" и станции "Кириши" в Ленинградской области, вызвав пожары. Такие операции являются частью системной работы по снижению экономического и военного потенциала России.

В Чебоксарах в Чувашии зафиксировано попадание ракеты FP-5 "Фламинго" по заводу "ВНИИР-Прогресс". Это предприятие производит навигационные модули для БпЛА и баллистики.

Министерство обороны России заявило, что в период с 20:00 4 мая до 07:00 5 мая российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 289 беспилотников самолетного типа. Под удар попали десятки областей, включая Московский регион и глубокий тыл.