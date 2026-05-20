Об этом пишет Foreign Policy, приводя прошлогоднее заявление украинского президента Владимира Зеленского, который назвал возвращение войны на территорию России ее новой концепцией.

Как Украина меняет стратегию?

В марте 2025 года Владимир Зеленский заявил, что Россию необходимо принуждать к миру, переместив войну на ее территорию. С тех пор Украина значительно активизировала удары по стратегически важным российским объектам.

Украина постепенно отходит от изнурительных наступательных операций со значительными потерями и сосредотачивается на дальнобойных асимметричных ударах, чтобы ослабить экономику России и нанести ущерб оборонной промышленности.

Весной 2026 года все больше признаков свидетельствуют об эффективности этой стратегии. Украинские дальнобойные ракеты и высокоточные БПЛА почти ежедневно атакуют оборонные, энергетические объекты, а также военные и логистические центры.

Также Украина ежемесячно ликвидирует или травмирует около 35 тысяч оккупантов, чем демонстрирует партнерам не только способность сопротивляться, но и возможность наносить ощутимые потери, что играет в пользу дальнейшей поддержке Киева.

Это ставит Киев в лучшую позицию для будущих мирных переговоров, ведь увеличивает стимулы для России согласиться на компромисс,

– считает историк Регенсбургского университета Ульф Бруннбауэр.

Украина ослабляет один из главных финансовых ресурсов Кремля, нанося удары по нефтяной инфраструктуре России и сокращая ее доходы от экспорта энергоносителей. Считают, что частично это компенсирует последствия политики США.

Как это влияет на наступательные возможности?

По мнению аналитиков, удары по системам ПВО, аэродромах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса затрудняют дальнейшее ведение наступления России. На фоне этого темпы продвижения оккупантов фактически приостановилось.

По данным ISW, в апреле оккупанты впервые с августа 2024 года потеряли часть ранее захваченных территории. А на днях БпЛА атаковали объекты военно-технологического сектора возле Москвы, которые считали недосягаемыми для атак.

Вся эта стратегия направлена на ситуацию на фронте в Украине. Речь идет о том, чтобы не дать России захватить Донбасс и заставить ее сесть за переговоры на условиях, которые будет контролировать Украина. Именно это должно стать основой для урегулирования,

– считает аналитик американского Института изучения войны Джордж Баррос.

Еще недавно Владимир Путин надеялся на достижение собственных целей любой ценой и ослабление поддержки Украины со стороны Запада. Но подобная стратегия начинает разрушаться, а позиции российской стороны ослабляются.

В чем преимущество Украины?

Советник Министерства обороны Украины Федор Сердюк рассказал, что дальнобойные удары по российской территории не являются "единственными козырями" Киева. Отдельно он отметил украинские технологии, которые значительно развились за последние годы.

Украина использует самые современные беспилотные надводные аппараты и сенсоры для контроля Черного моря. Миллионы FPV-дронов, разведывательные платформы и значительно улучшенные технологии разведки помогли удержать оборону на земле,

– цитируют чиновника.

Он обратил внимание на рост эффективности украинских спецопераций. В качестве примера он привел операцию "Паутина", которую осуществили в июне 2025 года. Тогда Россия потеряла часть стратегической авиации, в частности Ту-95 и Ту-22М.

В целом эксперты считают, что Украина не рассчитывает на быстрое возвращение оккупированных территорий. В то же время Киев демонстрирует способность продолжать сопротивление даже при условии ограниченной поддержки со стороны американской стороны.

В какой ситуации оказалась Россия?

Западные СМИ сообщали, что Владимир Путин не имеет плана окончания войны в Украине. Зато количество проблем внутри страны растет, а подчиненные российского диктатора не могут никак повлиять на текущую ситуацию.

Также ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин во время недавних переговоров с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что Владимир Путин может впоследствии пожалеть о вторжении в Украину.

Кстати, агентство Reuters также сообщало, что Китай мог секретно тренировать ориентировочно 200 российских военнослужащих на своей территории в конце 2025 года, которые позже могли вернуться на войну против Украины.