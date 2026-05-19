Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала объяснил, что сам по себе такой показатель еще не означает быстрый выход людей на улицы. В то же время у Кремля появляется все больше причин нервничать, потому что недовольство в России постепенно накапливается.

Массовые протесты в России

Идея массовых протестов в России уже не кажется совсем нереальной даже для самих россиян. По тамошним опросам, такую возможность из-за падения уровня жизни допускает каждый пятый, и для жестко контролируемой системы это уже заметный сигнал, даже если российская социология искажена страхом, самоцензурой и нежеланием говорить вслух.

К слову! В России уже начали открыто говорить, что экономика все тяжелее выдерживает войну. Депутат Госдумы Ренат Сулейманов заявил, что 40% федерального бюджета уходит на оборону и безопасность, из-за чего разгоняется инфляция, урезаются социальные и инвестиционные расходы, а сам конфликт он назвал затянутым.

Для запуска протестных процессов не нужно большинство. Достаточно 10 – 15% самой активной части общества, но в России проблема в другом: этот заряд недовольства разделен между двумя разными лагерями. Один составляют ура-патриоты, которым Путин кажется недостаточно жестким, другой – те, кто выступает против его милитаристской политики, и именно их настроения усиливаются из-за ухудшения социально-экономической ситуации.

Проблема россиян в том, что эти пассионарии перешли в праворадикальную нишу,

– сказал Чаленко.

Пока это не похоже на предпосылки к большому одновременному взрыву по всей России.

Фактор денег может вытаскивать россиян из кухни, но это не произойдет одномоментно, это будет иметь накопительный эффект,

– пояснил политолог.

Скорее речь идет о ситуативных и локальных акциях, которые могут так же быстро угасать, но сам факт их вероятности показывает, что недовольство в стране уже не замыкается только на кухнях.

К слову! Валерий Клочок также говорил о падении поддержки Путина и объяснял, что Кремль не решается на всеобщую мобилизацию из-за страха общественного сопротивления. По его словам, в России уже появился тезис о "кухонной революции", когда недовольство войной, экономикой и политикой власти все чаще переходит в частные разговоры.

Чаленко предположил, что заметнее это недовольство может проявиться уже в начале осени, когда в России будут приближаться псевдовыборы в Госдуму. Именно тогда социально-экономические проблемы могут ударить по Кремлю еще сильнее.

Путин снова играет в "народного" лидера

Недовольство в России уже заставляет Путина возвращаться к старому набору публичных жестов, которыми он обычно подпирает свою картинку близости к людям.

Важно! 15 мая 2026 года Служба внешней разведки Украины сообщила, что российский бизнес начал активнее выводить деньги за границу через схемы с "займами" иностранным компаниям. За первые 4 месяца года дыра в российском бюджете выросла до 5,9 триллиона рублей, а по итогам года дефицит может достичь 18 триллионов.

В публичном пространстве снова появляются постановочные разговоры с "простыми россиянами", вытянутые в кадр знакомые лица и весь этот привычный спектакль, который включают в моменты внутреннего напряжения.

Путину приходится снова показывать, что он там с народом общается: учительницу свою вытащил, с каким-то аля прохожим общался, который оказался подсадной уткой российских спецслужб,

– сказал Чаленко.

Такими сценами власть пытается удержать поддержку и создать впечатление, что ситуация остается под контролем, хотя внутри страны уже накапливаются кризисные явления.

Проблема для России в том, что эта телевизионная картинка не убирает раздражение, а лишь маскирует его, и пока не видно, чтобы власти удалось действительно направить этот негатив в безопасное для себя русло.

Что известно об усталости России от войны и проблемах в экономике?

Павел Палиса отметил, что после парада 9 мая в самой России начали больше задумываться, туда ли движется страна. По его словам, Путин стал сильнее беспокоиться о собственной безопасности, а в окружении и среди населения все заметнее росло недовольство войной.

Александр Морозов обратил внимание, что даже подконтрольные Кремлю социологические центры показали падение рейтингов Путина, после чего такие данные решили больше не публиковать. Он связал это с усталостью населения от непонятных перспектив войны, более слабой экономикой и недовольством, которое уже выходит за пределы только оппозиционной среды.