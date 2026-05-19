Об этом в интервью 24 Каналу отметил политолог Александр Морозов, добавив, что определенные движения от АП действительно были. Кремль показал кадры, как Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Гуревич, с целью продемонстрировать его "человечность". Однако такие шаги были вялые и в конце силовое окружение Путина дало команду больше не публиковать данные о его рейтинге.

Смотрите также Губернаторы Белгородщины и Брянщины – на выход: в ISW объяснили, зачем Путин уволил их

Россияне не понимают перспектив войны

Решение силовиков прекратить обнародовать данные соцопросов россиян по Путину выглядит, по словам политолога, странно. Ведь это указывает на слабость и раньше российский диктатор сам повышал себе рейтинг или этим занимались его политтехнологи, искать варианты как это сделать. Сегодня же ситуация другая.

Это говорит об определенной трещине. Есть усталость у российского населения от непонятности перспектив войны. Обещание, которое Путин не раз озвучивал о том, что цели "сво" будут достигнуты, зашли в тупик. На это накладывается не очень убедительная экономическая ситуация,

– объяснил Морозов.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Недовольство растет и среди сторонников режима

Политолог обратил внимание, что и лояльные Кремлю лица начинают выражать недовольство. В частности, Наталья Касперская, влиятельное лицо в сфере ИТ, которая в свое время занималась кибербезопасностью совместно с ФСБ, пошла на прямой конфликт. Она выступила против блокировки VPN. Как известно, россиянам сейчас ограничивают доступ к интернету.

Среди люксового слоя возмущение выразила российский блогер Виктория Боня, обратившись публично к Путину и перечислив проблемы, которые возникли в России и которые беспокоят население. Она озвучила, что россиянам страшно от того, что происходит.

Одновременно с этим началась волна против "Z-блогеров", им угрожают. Еще 2 года назад во времена Шойгу, которому они все подчинялись, начали проводить совещания и давать им указания. Прошло время и сегодня среди так называемых военкоров очевидно есть кризис. Они находятся в своей отдельной панике,

– рассказал Морозов.

Подытоживая, политолог сделал вывод, что в России назревает определенная ситуация, настроения в разных слоях общества становятся одинаковы – недовольства. Он прогнозирует, что Кремль будет на это реагировать как репрессивными мерами, так и попытается задобрить. Однако Морозов уверен, что сегодня положение для него в разы сложнее, чем год или два назад.

В окружении Путина продолжается война за выживание

Напомним, журналист и аналитик-международник Александр Демченко высказал мнение, что сегодня в России силовое крыло Путина предпочитает полностью контролировать исполнительную власть. Борьба развернулась между ФСБшниками и олигархами. Первые уже держат на контроле ряд процессов, которые возмутили россиян, в частности о введении ограничений интернета, что нарушило работу многих важных сервисов.

Демченко прогнозирует, что скоро в России будет перезагрузка правительства и указал на то, что в частности будут изменены определенные министры и Набиуллина, которая сейчас возглавляет Центробанк России.

Если раньше Путин пытался балансировать между этими кланами, то сегодня от него ожидают определиться на чьей стороне он будет. ФСБ пытается напугать диктатора и получить от него по максимуму, чтобы тот отдавал больше ресурсов, боясь своего устранения.

"Кухонная революция" в России: какой сценарий готовит ФСБ?

Не исключает сценарий того, что Путина могут убрать, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Ранее он указал на тенденцию, которая просматривается в России – там появился термин "кухонная революция". Похожие процессы были во времена Брежнева, когда население ставило под сомнение правильность действий властной верхушки, но из-за страха обсуждало политические темы сугубо у себя дома, в частности на кухне. Он напомнил, что история циклична и развал России вполне реален.

Клочок также заметил, что Путин может повторить судьбу Сталина, когда ему вовремя не окажут медицинскую помощь, не подпустят к нему врачей и это станет его концом. Он считает, что ФСБ подобный вариант не исключает и отрабатывает его.