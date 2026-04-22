Об этом в интервью 24 Каналу отметил журналист, аналитик-международник Александр Демченко, подчеркнув, что все это выглядит профанацией на фоне действительно важных процессов, которые происходят в России.

ФСБ хочет взять под контроль исполнительную власть

Аналитик-международник рассказал, что сегодня Путин принимает законы об использовании российской армии за рубежом, берет под полный контроль банковскую систему (замораживает денежные вклады граждан), данные ДРАЦС, ограничивает выезд из страны военнообязанных россиян. На фоне этого на информационную арену была выведена Виктория Боня, за этой ситуацией, по мнению журналиста, стоят люди из Кремля.

Продолжается война между двумя кланами: силовиками и банкирами (бизнесменами) из путинского крыла. "Лубянка" (ФСБ – 24 Канал) хотела бы взять под себя полностью всю исполнительную власть. То есть правительство, ключевые органы. Уже отдельные службы ФСБ руководят определенными процессами – блокировкой "Телеграма", банкинга в России,

– озвучил Демченко.

По словам журналиста, эти процессы силовое крыло Путина взяло под свой контроль, но об этом умалчивается. Зато резонанс образовался вокруг блогера Бони и ее иска в следственный комитет на пропагандиста Соловьева.

В России идет зачистка кланов

Как отметил аналитик-международник, в России готовится перезапуск правительства. Он прогнозирует, что большинство министров уйдут в отставку. Вместе с ними, возможно, и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, против которой, по словам Демченко, выступали отдельные "чекисты" типа Игоря Сечина (глава компании "Роснефть").

"Они пошли зачищать кланы. Состоялась атака по Шойгу, говорят, что ему уже даже запрещено обсуждать тему Украины. Он чужой для них, поэтому его подвинули. Клан Шойгу практически уничтожен. Стали бить и по клану Кириенко, арестовывать его людей. Провалы в Молдове, Венгрии, с "Телеграмом" и "Максом" – это его провалы. И вот Боня – это его защита", – объяснил Демченко.

Журналист уточнил, что на попытку силовиков забрать у Кириенко контроль над информацией и соцсетями, он ответил, применив такой инструмент как Виктория Боня. Он сработал и принес определенный эффект.

"Идет война за выживание. Мало кто об этом говорит, но пошла травля еще одного важного человека в России – Кирилла Гундяева (патриарх Кирилл – 24 Канал), который начал путать праздники. У него уже типа деменция, он должен идти в отставку. На эту тему разгоняется целая волна. "Лубянка" больше не хочет никаких игр и стремится показать, что способна сама взять власть, но это будет еще большим провалом для России", – уверен Демченко.

Путин встал перед выбором

Сам глава Кремля, по словам журналиста, всегда был представителем одного клана – ФСБ. Однако был в роли модератора, балансировал интересы всех имеющихся кланов. Однако сейчас этим группам людей в его окружении баланс не нужен, от Путина ожидают, чтобы он выбрал одну сторону. Как пояснил аналитик-международник, это связано с тем, что крах в экономике движет эти кланы к одному решению: кто окажется сильным – тот заберет все у того, кто слабый.

Теперь Путин не является посредником, он должен будет выбрать определенную сторону. ФСБ и ФСО пугают его, "продают" ему страх. Фиктивная атака на Валдай; 27 ПЗРК "Панцирь" возле резиденции Путина, где Кабаева и его дети; революция на Болотной 28 марта, которой не произошло; Росгвардия на улицах; отмена парадов в Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской области 9 мая – это "продажа" страха,

– объяснил Демченко.

Поэтому Путин четко осознает, что если не будет давать своему ФСБ-шному крылу больше ресурсов, то его ожидает то, что было со Сталиным. То есть его охрана закроет глаза на определенные вещи, которые происходят в его окружении. Глава Кремля рискует пропустить удар в свою спину.

