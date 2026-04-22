Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко, наголосивши, що все це виглядає профанацією на тлі дійсно важливих процесів, які відбуваються в Росії.

ФСБ хоче взяти під контроль виконавчу владу

Аналітик-міжнародник розповів, що сьогодні Путін ухвалює закони про використання російської армії за кордоном, бере під повний контроль банківську систему (заморожує грошові вклади громадян), дані ДРАЦС, обмежує виїзд з країни військовозобов'язаних росіян. На тлі цього на інформаційну арену була виведена Вікторія Боня, за цією ситуацією, на думку журналіста, стоять люди з Кремля.

Триває війна між двома кланами: силовиками й банкірами (бізнесменами) з путінського крила. "Луб'янка" (ФСБ – 24 Канал) хотіла б взяти під себе повністю всю виконавчу владу. Тобто уряд, ключові органи. Вже окремі служби ФСБ керують певними процесами – блокуванням "Телеграму", банкінгу в Росії,

– озвучив Демченко.

Зі слів журналіста, ці процеси силове крило Путіна взяло під свій контроль, але про це замовчується. Натомість резонанс утворився довкола блогерки Боні та її позову до слідчого комітету на пропагандиста Соловйова.

В Росії триває зачистка кланів

Як зауважив аналітик-міжнародник, в Росії готується перезапуск уряду. Він прогнозує, що більшість міністрів підуть у відставку. Разом з ними, можливо, й голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, проти якої, зі слів Демченка, виступали окремі "чекісти" типу Ігоря Сєчина (голова компанії "Роснєфть").

"Вони пішли зачищати клани. Відбулась атака по Шойгу, кажуть, що йому вже навіть заборонено обговорювати тему України. Він чужий для них, тому його посунули. Клан Шойгу практично знищений. Стали бити й по клану Кірієнка, заарештовувати його людей. Провали у Молдові, Угорщині, з "Телеграмом" і "Максом" – це його провали. І от Боня – це його захист", – пояснив Демченко.

Журналіст уточнив, що на спробу силовиків забрати у Кірієнка контроль над інформацією та соцмережами, він відповів, застосувавши такий інструмент як Вікторія Боня. Він спрацював та приніс певний ефект.

"Йде війна за виживання. Мало хто про це каже, але ж пішло цькування ще однієї важливої людини в Росії – Кирила Гундяєва (патріарх Кирил – 24 Канал), який почав плутати свята. В нього вже типу деменція, він повинен йти у відставку. На цю тему розганяється ціла хвиля. "Луб'янка" більше не хоче жодних ігор і прагне показати, що спроможна сама взяти владу, але це буде ще більшим провалом для Росії", – впевнений Демченко.

Путін постав перед вибором

Сам очільник Кремля, зі слів журналіста, завжди був представником одного клану – ФСБ. Однак був у ролі модератора, балансував інтереси всіх наявних кланів. Проте зараз цим групам людей в його оточенні баланс не потрібен, від Путіна очікують, аби він обрав одну сторону. Як пояснив аналітик-міжнародник, це пов'язано з тим, що крах в економіці рухає ці клани до одного рішення: хто виявиться сильним – той забере все у того, хто слабкий.

Тепер Путін не є посередником, він повинен буде обрати певну сторону. ФСБ і ФСО лякають його, "продають" йому страх. Фіктивна атака на Валдай; 27 ПЗРК "Панцир" біля резиденції Путіна, де Кабаєва та його діти; революція на Болотній 28 березня, якої не відбулось; Росгвардія на вулицях; скасування парадів у Москві, Санкт-Петербурзі, Калінінградській області 9 травня – це "продаж" страху,

– пояснив Демченко.

Тому Путін чітко усвідомлює, що якщо не буде давати своєму ФСБ-шному крилу більше ресурсів, то його очікує те, що було зі Сталіним. Тобто його охорона закриє очі на певні речі, які відбуваються в його оточенні. Очільник Кремля ризикує пропустити удар у свою спину.

Зауважте! Раніше журналіст Демченко розповідав про те, що в Росії спостерігається хвиля звільнень. Людей навмисно залишають без роботи та заробітку, аби підштовхнути до підписання контрактів з міноборони. З його слів, аби поповнити російське військо, в країні також триває "полювання" на студентів.

Що відбувається всередині Росії?